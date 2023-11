Στην Ταϊβάν ο Αστυνομικός Φώτης Ζησιμόπουλος - Θα λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 24 ωρών

Στo Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 24 ωρών, 2023 IAU 24H World Championships, που πραγματοποιείται την Παρασκευή στην πρωτεύουσα του Ταϊβάν, Ταϊπέι, θα λάβει μέρος και ο κορυφαίος Έλληνας Σπαρταθλητής, ο αστυνομικός Φώτης Ζησιμόπουλος

Ο Έλληνας πρωταθλητής των υπεραποστάσεων, βρίσκεται στην Ταϊβάν με τον Δημήτρη Κασίμη και τον Σάκη Δασκαλόπουλο.

Διαβάστε επίσης

Ομάδα που κερδίζει λένε δεν αλλάζει.

Έτσι και εμείς μην αλλάζοντας τίποτα πήραμε και τα ίδια ρούχα και μια βαλίτσα στο χέρι και φτάσαμε Ταϊβάν . Ο λόγος ένας και μοναδικός IAU - International Association of Ultrarunners και το Παγκόσμιο πρωτάθλημα 24 ωρών .

Πόσο περήφανος και παράλληλα γεμάτος ευθύνη που για ακόμα μια φορά θα είμαι εκεί να στηρίξω τη τρέλα του Fotis Zisimopoulos εκπροσωπώντας αυτή τη φορά την χώρα μας φορώντας τα χρώματα της Σημαίας μας . Συνοδευόμενος από τον προπονητή του Dimitris Kasimis θα κάνουμε ότι περνάει από τα χέρια μας αλλά και από το μυαλό μας, ώστε να πάει όσο πιο μακριά μπορεί ο Φωτάρας μας.

Ήρθαμε σαν τα φαντάσματα χωρίς θόρυβο και τυμπανοκρουσιες, όπως άλλωστε αρμόζει στο χαρακτήρα του #El_fantasma, με σκοπό να διεκδικήσει ότι του αναλογεί, ανάμεσα σε πάνω από 300 σχεδόν αθλητές από 41 χώρες. Ο χρόνος θα δείξει. Σας ευχαριστούμε για τις ευχές σας. Θα τις χρειαστούμε.

#Coolkiwi

#hellas

Φυσικά θα μπορείτε να ενημερώνετε από τα παρακάτω.

Εκκίνηση αγώνα 10:00 τοπική (Ταϊβάν)

06:00 ώρα Ελλαδος

2023 IAU 24H World Championships live results and streams:

Live Results (available after the race starts):

http://bao-ming.com/2023iau

Live Streams:

https://www.youtube.com/@ctau7116/streams