Στην Ελλάδα το αναβαθμισμένο Audi Q6 e-tron -Φθηνότερο κατά 10.000 ευρώ

Νέες σημαντικά χαμηλότερες τιμές για το μεγαλύτερο αμιγώς ηλεκτρικό SUV του Ίνγκολσταντ, με νέο βασικό εξοπλισμό και πεδίο εφαρμογής σε όλες τις εκδόσεις.

Σε αναδιαμόρφωση τιμών για τα Audi Q6 e-tron και SQ6 e-tron MY26 προέβη η επίσημη εισαγωγική εταιρεία της Audi στην Ελλάδα, με το φρεσκαρισμένο μοντέλο να διατίθεται στη χώρα μας από 63.980 ευρώ, με ανανεωμένο στάνταρ εξοπλισμό, και αναβαθμισμένα κινητήρια σύνολα.

Διαβάστε επίσης

Πιο συγκεκριμένα, η οικογένεια Q6 & SQ6 e-tron τόσο σε SUV όσο και Sportback αμάξωμα, ξεχωρίζουν με τις πολύ καλές επιδόσεις, την προοδευτική σχεδίαση και το ψηφιακό εσωτερικό τους. Με ηλεκτρική αυτονομία έως και 625 χλμ. και δυνατότητα ταχυφόρτισης έως 270 kW, επαναφορτίζοντας έτσι τη μπαταρία από 10% σε 80% σε περίπου 21 λεπτά, το Audi Q6 e-tron επαναπροσδιορίζει τις ηλεκτροκίνητες μετακινήσεις.

Η εισαγωγική έκδοση αποδίδει 252 ίππους και ενσωματώνει μια μπαταρία 83 kWh, με την κίνηση να μεταδίδεται στους πίσω τροχούς και την αυτονομία της να αγγίζει τα 545 χιλιόμετρα σε μεικτό κύκλο, σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Η δεύτερη έκδοση (performance) αποδίδει 306 ίππους, ενώ εξοπλίζεται με μία μπαταρία 100 kWh, η οποία χαρίζει αυτονομία έως 661 χιλιόμετρα.

Η τετρακίνητη έκδοση (quattro) των 428 ίππων επιτρέπει στον οδηγό του αυτοκινήτου να καλύψει έως και 642 χιλιόμετρα με μία φόρτιση, σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Τέλος η κορυφαία έκδοση SQ6 e-tron των 490 ίππων έχει τον πρώτο λόγο στις επιδόσεις, με το 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε μόλις 4,3 δευτερόλεπτα και τη τελική ταχύτητα να περιορίζεται στα 230 χλμ./ώρα.

Στο εσωτερικό ο σχεδιασμός δημιουργεί μια αίσθηση γενναιοδωρίας στο εσωτερικό και καλύπτει όλους τους χώρους με υλικά υψηλής ποιότητας. Η πίσω σειρά καθισμάτων είναι διαιρούμενη κατά 40:20:40. Με πλήρως αναδιπλωμένα καθίσματα ο χώρος αποσκευών αυξάνεται από τα 526 λίτρα στα 1.529 λίτρα συνολικά. Επιπροσθέτως κάτω από το μπροστινό καπό βρίσκεται ένας δεύτερος χώρος αποσκευών με χωρητικότητα 64 λίτρων.

Αναλυτικά ο τιμές έχουν ως εξής:

Q6 SUV e-tron 252 hp – 63.980 ευρώ

Q6 SUV e-tron performance 306 hp – 68.980 ευρώ

Q6 SUV e-tron quattro 428 hp – 73.980 ευρώ

SQ6 SUV e-tron quattro 490 hp – 91.980 ευρώ

Q6 Sportback e-tron 252 hp – 67.980 ευρώ

Q6 Sportback e-tron performance 306 hp – 72.980 ευρώ

Q6 Sportback e-tron quattro 428 hp – 77.980 ευρώ

SQ6 Sportback e-tron quattro 490 hp – 95.980 ευρώ

www.carandmotor.gr