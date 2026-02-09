Στη ΜΕΘ του Αγλαΐα Κυριακού βρέφος 30 ημερών από RSV - Δίνει μάχη για τη ζωή του

Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων – Αγλαϊα Κυριακού , νοσηλεύεται ένα βρέφος μόλις 30 ημερών, που έχει προσβληθεί από τον ιό RSV που προκαλεί λοίμωξη του αναπνευστικού.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, στη χθεσινή εφημερία του Αγλαΐα Κυριακού εισήχθη ένα κοριτσάκι 30 ημερών σε πολύ σοβαρή κατάσταση από εποχικό ιό RSV.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, το βρέφος νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ διασωληνωμένο.

Παράλληλα ο κ. Γιαννακός αναρωτήθηκε: Είναι να απορεί κανείς γιατί καθυστέρησαν και έφεραν το παιδί σε τέτοια κρίσιμη κατάσταση;

ΠΡΟΣΟΧΗ οι εποχικές ιώσεις δεν τελείωσαν» καταλήγει ο κ. Γιαννάκος.

Ο RSV επηρεάζει διάφορες ηλικιακές ομάδες με διαφορετικό τρόπο, αλλά τα συνηθέστερα συμπτώματα της πάθησης είναι:

Βήχας, πυρετός, φτέρνισμα, ρινική καταρροή, αναπνευστικός συριγμός, πονόλαιμος, πονοκέφαλος, ρινική συμφόρηση, κόπωση.

Τα βρέφη που προσβάλλονται από τον ιό RSV μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα όπως:

Ευερεθιστότητα, μείωση της όρεξης, αλλαγές στον τρόπο αναπνοής τους, άπνοια (προσωρινή παύση της αναπνοής, ιδίως κατά τη διάρκεια του ύπνου)