Σοβαρό ατύχημα – Γυναίκα καταπλακώθηκε από γεωργικό μηχάνημα εν κινήσει

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην εθνική οδό Λάρισας – Κοζάνης, στο ύψος της γέφυρας του Τυρνάβου, όταν σύμφωνα με πληροφορίες του TirnavosPress.gr – υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – γυναίκα έπεσε από τη πλατφόρμα του τρακτέρ και καταπλακώθηκε αφού το όχημα βρισκόταν σε κίνηση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και να απεγκλωβιστεί η γυναίκα ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού.

Η κυκλοφορία στο σημείο έχει διακοπεί προσωρινά για λόγους ασφαλείας, ενώ οι αρχές προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάστασή της.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.