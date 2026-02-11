Εκτός σχολικής μονάδας διευθύντρια ΕΠΑΛ που έβαζε μαθητές να σκάβουν

Eκτός σχολικής μονάδας τέθηκε η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, μετά τις καταγγελίες που έγιναν από παιδιά και γονείς, ότι υποχρέωνε τους μαθητές να κάνουν δουλειές στο σχολείο προκειμένου να τους σβήσει τις απουσίες. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού:

«Η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου από αύριο, με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β´ Αθήνας, Νικόλαου Ζαρκαδούλα, θα βρίσκεται εκτός σχολικής μονάδας».

Σημειώνεται ότι τις προηγούμενες ημέρες οι μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη για το θέμα και ζήτησαν την άμεση απομάκρυνση της εκπαιδευτικού, η συμπεριφορά της οποίας έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.

Για την συγκεκριμένη καθηγήτρια έχουν διαταχθεί συνολικά τέσσερις ΕΔΕ χωρίς να γνωρίζει κανείς την εξέλιξη τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι και στο πρόσφατο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές όταν μαθητές είχαν κάνει κατάληψη, κλείνοντας τις πόρτες με αλυσίδες και λουκέτα. Τότε, καθηγητές είχαν αποτυπωθεί σε βίντεο να σπάνε τις αλυσίδες με κόφτες, με μεγάλο κίνδυνο να τραυματίσουν τους μαθητές που αντιστέκονταν.

