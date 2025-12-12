Στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ανηλίκου στον Χολαργό

Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια Ανηλίκων οι δύο κατηγορούμενοι για τον τραυματισμό με μαχαίρι 14χρονου αγοριού στον Χολαργό το περασμένο Σάββατο.

Οι κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας, 17 και 19 χρονών, φαίνεται να έστησαν παγίδα στο θύμα με τη βοήθεια μίας κοπέλας με την οποία ο 14χρονος είχε κανονίσει ραντεβού μέσω εφαρμογής. Όταν ο 14χρονος πήγε στο σημείο, οι δράστες που τον περίμεναν του επιτέθηκαν.

Συμφώνα με πληροφορίες, ο ανήλικος κατηγορούμενος που είχε γνωστοποιήσει σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης το περιστατικό, άλλαξε άρδην τη θέση του ενώπιον της ανακρίτριας.

Απολογούμενος φέρεται να είπε ότι το θύμα τού επιτέθηκε πρώτο με μαχαίρι και ότι αυτός αμυνόμενος πρόλαβε να τον μαχαιρώσει.

Ο έτερος κατηγορούμενος φέρεται να περιέγραψε το περιστατικό στην δικαστική λειτουργό αρνούμενος ότι συμμετείχε στην επίθεση στον ανήλικο.