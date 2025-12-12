PoliceNET of Greece logo
Ελλάδα

Στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ανηλίκου στον Χολαργό

19:59 | 12/12/2025

Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια Ανηλίκων οι δύο κατηγορούμενοι για τον τραυματισμό με μαχαίρι 14χρονου αγοριού στον Χολαργό το περασμένο Σάββατο.

   Οι κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας, 17 και 19 χρονών, φαίνεται να έστησαν παγίδα στο θύμα με τη βοήθεια μίας κοπέλας με την οποία ο 14χρονος είχε κανονίσει ραντεβού μέσω εφαρμογής. Όταν ο 14χρονος πήγε στο σημείο, οι δράστες που τον περίμεναν του επιτέθηκαν.

    Συμφώνα με πληροφορίες, ο ανήλικος κατηγορούμενος που είχε γνωστοποιήσει σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης το περιστατικό, άλλαξε άρδην τη θέση του ενώπιον της ανακρίτριας.

   Απολογούμενος φέρεται να είπε ότι το θύμα τού επιτέθηκε πρώτο με μαχαίρι και ότι αυτός αμυνόμενος πρόλαβε να τον μαχαιρώσει.

   Ο έτερος κατηγορούμενος φέρεται να περιέγραψε το περιστατικό στην δικαστική λειτουργό αρνούμενος ότι συμμετείχε στην επίθεση στον ανήλικο.

