Στατιστικά στοιχεία τροχαίων παραβάσεων και ατυχημάτων κατά το μήνα Δεκέμβριο 2025

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής, κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2025 βεβαιώθηκαν –31.375- παραβάσεις από τις οποίες -284- σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

-1.314- παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι -60- ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι ήταν σε βαθμό πλημμελήματος, -3.453- παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

παραβάσεις ορίου ταχύτητας, -291- παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, -512- παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου, -1.271- παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, -1.698- παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και, -27- παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν –546- τροχαία ατυχήματα με –607- παθόντες και ειδικότερα:

-10- θανατηφόρα με -10- νεκρούς,

θανατηφόρα με νεκρούς, -6- σοβαρά με -6- σοβαρά τραυματίες,

σοβαρά με σοβαρά τραυματίες, –530- ελαφρά με -591- ελαφρά τραυματίες.

Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Σημειώνεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.