Στατιστικά στοιχεία τροχαίων παραβάσεων και ατυχημάτων κατά το μήνα Δεκέμβριο 2025

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής, κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2025 βεβαιώθηκαν –31.375- παραβάσεις από τις οποίες -284- σε βαθμό πλημμελήματος.
Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:
- -1.314- παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι -60- ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,
- -3.453- παραβάσεις ορίου ταχύτητας,
- -291- παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
- -512- παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,
- -1.271- παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
- -1.698- παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,
- -27- παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.
Το ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν –546- τροχαία ατυχήματα με –607- παθόντες και ειδικότερα:
- -10- θανατηφόρα με -10- νεκρούς,
- -6- σοβαρά με -6- σοβαρά τραυματίες,
- –530- ελαφρά με -591- ελαφρά τραυματίες.
Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.
Σημειώνεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.