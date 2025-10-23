Στάθης Σχίζας: «Λάθος μου μεγάλο. Πολύ καλά έκανε η αστυνομία, εγώ έσφαλα»

Ο επιχειρηματίας και νικητής του Survivor, Στάθης Σχίζας, εντοπίστηκε να οδηγεί μηχανή χωρίς κράνος στο κέντρο της Αθήνας και βεβαιώθηκε παράβαση από την Τροχαία.

Μετά τη βεβαίωση του προστίμου, μάλιστα, τους χάριζαν και ένα καινούργιο κράνος, αξίας περίπου 180 ευρώ, μέσα σε λευκή πάνινη τσάντα.

«Λάθος μου μεγάλο. Πολύ καλά έκανε η αστυνομία, εγώ έσφαλα αλλά τώρα μας δίνουν δώρο και κράνος, οπότε κανονικά θα έπρεπε να βάλουν διπλό πρόστιμο. Κάπως να το χρεώνουν στην κλήση. Καλά κάνουν και συμφωνώ απόλυτα. Η κλήση μου είναι 350 ευρώ», δήλωσε ο Στ. Σχίζας