Στα χέρια του Μ. Χρυσοχοΐδη η «καυτή πατάτα»

Μπορεί τα φώτα …μοιραία να έπεσαν στον Νίκο Δένδια λόγω της απουσίας του από τη συζήτηση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, αλλά ο πρώτος στη σειρά που θα πάρει στα χέρια του την «καυτή πατάτα», θα είναι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος, σημειωτέον, επίσης απέφυγε να τοποθετηθεί επί της τροπολογίας, αφού όπως είχε αφήσει να εννοηθεί τις προηγούμενες μέρες θα ήταν καλύτερο η κυβερνητική πρωτοβουλία να είχε αναληφθεί σε λιγότερο «καυτό» πολιτικό χρόνο.

Μετά τη χθεσινή (22/10) υπερψήφισή του, ο νόμος έχει πάρει ήδη τον δρόμο για το Εθνικό Τυπογραφείο και το μόνο που αναμένεται, είναι να πάρει ΦΕΚ. Θα πάρει μέχρι την 28η Οκτωβρίου; Αν ναι, ποια θα είναι η στάση της ΕΛ.ΑΣ την ημέρα της εθνικής επετείου;

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, έχει ήδη προαναγγείλει ότι θα είναι παρούσα στον χώρο, μαζί με συγγενείς θυμάτων (και πιθανότατα με αλληλέγγυους), δίπλα στην εξέδρα με τους επισήμους.

Και αν, όμως, δεν προλάβει να πάρει ΦΕΚ μέχρι τότε, το πρόβλημα παραμένει για τον κ. Χρυσοχοΐδη, αφού κοντοζυγώνει και η 17η Νοέμβρη.

