Εκπρόσωποι Αστυνομικών: Τέσσερις σημαντικές προτάσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Νομοσχεδίου για τις μισθολογικές ρυθμίσεις

Ανακοίνωση της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας:

Θέμα: «Παρεμβάσεις της Ένωσής μας σχετικά με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τις μισθολογικές ρυθμίσεις στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας».

Η Ένωσή μας το τελευταίο χρονικό διάστημα παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις αναφορικά με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο που αφορά νέες μισθολογικές ρυθμίσεις για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μέσα από τις στοχευμένες παρεμβάσεις μας, επιδιώκουμε να αναδειχθούν διατάξεις που χρήζουν διόρθωσης, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργούν αδικίες, υπονομεύοντας έτσι την αξιοκρατία και την ισότητα εντός του Σώματος αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Συγκεκριμένα οι προτάσεις μας:

1. Περαιτέρω αύξηση του βασικού μισθού των Ανθυπαστυνόμων. Οι προβλεπόμενες αυξήσεις για τους ανθυπαστυνόμους κρίνεται ότι είναι εξαιρετικά περιορισμένες και δεν ανταποκρίνονται στη μακροχρόνια προσφορά, στις ευθύνες και στα καθήκοντα που καλούνται καθημερινά να εκτελέσουν, δεδομένου ότι αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού, συχνά επιφορτισμένη με καθήκοντα αξιωματικού.

2. Μισθολογική αναγνώριση των αξιωματικών προερχόμενων από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.). Οι αξιωματικοί που προάγονται μέσω του Τ.Ε.Μ.Α. έχουν επιδείξει υψηλό επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης, προερχόμενοι από ιδιαίτερα απαιτητικές εξετάσεις και ειδική εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο, το νομοσχέδιο εξομοιώνει μισθολογικά τους αξιωματικούς αυτούς με εκείνους που προάγονται αποκλειστικά βάσει των ετών υπηρεσίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αυξημένη εξειδίκευση, τα καθήκοντα και η ευθύνη που φέρουν. Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί είτε η δημιουργία διακριτής τρίτης μισθολογικής κατηγορίας είτε ο καθορισμός υψηλότερου συντελεστή βασικού μισθού ή προσαύξησης για τους αξιωματικούς του Τ.Ε.Μ.Α., ώστε να αναγνωρίζεται θεσμικά η προστιθέμενη αξία τους.

3. Καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης σε όλους τους αξιωματικούς. Το σχέδιο νόμου προβλέπει την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης μόνο στους ανώτερους αξιωματικούς, από το βαθμό του Αστυνόμου Α΄ και άνω. Ωστόσο, κατώτεροι αξιωματικοί, όπως Αστυνόμοι Β΄ και Υπαστυνόμοι Α΄ και Β΄, ασκούν ουσιαστικές διοικητικές και επιχειρησιακές αρμοδιότητες, ασκώντας διοίκηση σε τμήματα και υπηρεσίες, εποπτεύοντας ομάδες και ειδικές μονάδες, με σημαντικό βαθμό ευθύνης. Η μη αναγνώριση αυτής της πραγματικότητας μέσω της καταβολής επιδόματος δημιουργεί αδικαιολόγητες διακρίσεις και υποβαθμίζει το έργο και το ηθικό ενός σημαντικού μέρους των αξιωματικών. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης σε όλους τους αξιωματικούς που αναλαμβάνουν τέτοια καθήκοντα, με κλιμάκωση ανάλογη με το βαθμό και το επίπεδο ευθύνης.

4. Θεσμοθέτηση επιδόματος πτυχίου για στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας. Η Πολιτεία οφείλει να αναγνωρίσει έμπρακτα την επιστημονική επάρκεια και την επαγγελματική αναβάθμιση των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, θεσπίζοντας επίδομα πτυχίου για κατόχους πανεπιστημιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων. Η κατοχή τίτλου σπουδών δεν αποτελεί απλώς τυπικό προσόν, αλλά εργαλείο βελτίωσης του έργου, της κρίσης και της αποτελεσματικότητας των στελεχών. Η μη χορήγηση του επιδόματο ς παραβιάζει την αρχή της ισότητας, υπονομεύει την αξιοκρατία και αποδυναμώνει το ηθικό των εργαζόμενων. Ζητούμε την άμεση νομοθέτηση επιδόματος πτυχίου με αναδρομική εφαρμογή, ένταξη στο βασικό μισθό και αναλογική κλιμάκωση ανάλογα με τον τίτλο, χωρίς σύνδεση με μεταθέσεις ή αλλαγές θέσης. Η αναγνώριση της επιστημονικής κατάρτισης αποτελεί ζήτημα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και ισότητας, τόσο εντός του Σώματος όσο και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, όπου ήδη προβλέπονται σχετικές παροχές και ανταμοιβές .

Η Ένωσή μας θα συνεχίσει να διεκδικεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τα δίκαια αιτήματα των μελών της, προάγοντας την αξιοκρατία, τη δικαιοσύνη και την ενότητα εντός της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το Προεδρείο της Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόεδρος, Ψαρογιάννης Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας, Γιαρισκάνης Πέτρος

Α΄ Αντιπρόεδρος, Μουρατίδης Χαράλαμπος

Β΄ Αντιπρόεδρος, Πολίτης Ιωάννης

Γ΄ Αντιπρόεδρος, Ψαθάς Χρυσοβαλάντης

Ταμίας, Μπάμπαλης Εμμανουήλ

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Κουκουφίκης

Σταύρος

Οργανωτικός Γραμματέας, Μπαξεβάνος Χρήστος

Εκτελεστικός Γραμματέας, Παπανικολάου Δημήτριος