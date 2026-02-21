Σωτηρία παρέμβαση αστυνομικών - Κινδύνευε η ζωή γυναίκας

Η άμεση και καθοριστική παρέμβαση των αστυνομικών της Καβάλας αποδείχθηκε σωτήρια για μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο μέσα στο σπίτι της.

Πιο συγκεκριμένα το μεσημέρι του Σαββάτου και έπειτα από κλήση γείτονα που ανησύχησε για την απουσία επικοινωνίας μαζί της, οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και μπήκαν στην οικία, όπου εντόπισαν την γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση.

Με ψυχραιμία και επαγγελματισμό, κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ μέσω του 100 και παρέμειναν στο πλευρό της, παρέχοντας κάθε δυνατή βοήθεια μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου.

Η έγκαιρη αντίδρασή των αστυνομικών του Α.Τ Καβαλας συνέβαλε καθοριστικά στη μεταφορά της γυναίκας στο Νοσοκομείο Καβάλας.

Πηγή: xronometro.com