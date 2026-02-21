Αποφοίτησαν οι Αστυνόμοι [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ]

Η τελετή αποφοίτησης τριάντα δύο (32) Αστυνόμων Α' του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών (Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.), εκπαιδευτικού έτους 2025-2026, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 12-01-2026 έως 20-02-2026, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας στο Πανόραμα Βέροιας.

Στην τελετή παραβρέθηκε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος Γεώργιος Παπαδόπουλος, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομικός Διευθυντής της Κεντρικής Μακεδονίας Φανή Γιουβαννοπούλου, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ημαθίας Ανδρέας Καλογερόπουλος, ο Διοικητής της ΙΜΠ Υποστράτηγος Χαράλαμπος Γεωργίου, ο βουλευτής Ημαθίας Βασίλης Κοτίδης, ο αναπληρωτής Διευθυντής Βάιος Γούναρης, ο Διοικητής της Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων Νάουσας Βασίλειος Κεφτές, Διευθυντές Αστυνομικών Υπηρεσιών της Βορείου Ελλάδος, ο Δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης, ο αντιδήμαρχος Μιχάλης Τζαφερόπουλος, οι Διευθυντές της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, Ευθυμία Γώτη και Θανάσης Αλατζόγλου αντίστοιχα, η εκπρόσωπος του αντιπεριφερειάρχη, ο πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Ημαθίας Απόστολος Μούρτης, συγγενείς Αστυνομικών κ.α.

Την Δοξολογία τέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δομενίκου κ. Αθηναγόρας, την ημερήσια διαταγή ανέγνωσε η Διοικήτρια της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της ΕΛ.ΑΣ. Σοφία Γαϊτανίδου, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο Υφυπουργός Λάζαρος Τσαβδαρίδης και ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος Γεώργιος Παπαδόπουλος, οι οποίοι στη συνέχεια απένειμαν τα πτυχία στους 32 Αστυνόμους Α', καθώς και τιμητικές πλακέτες σε τρεις εκπαιδευτικούς της Σχολής, Μιλτιάδη Σαρηγιαννίδη, Ιορδάνη Κοτζαϊβάζογλου και Δαμιανό Κατραμάδο.

Πηγή: veriotis.gr