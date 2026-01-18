Σοκ στην Αιτωλοακαρνανία με τη δολοφονία 50χρονου λόγω ερωτικής αντιζηλίας

Σε κατάσταση σοκ είναι η τοπική κοινότητα Λιθοβουνίο Αιτωλοακαρνανίας από την δολοφονία λόγω ερωτικής αντιζηλίας.

Ο δράστης, ένας 44χρονος άνδρας, σκότωσε τον 50χρονο με τον οποίο πριν φτάσουν στο μοιραίο, είχαν μία πολυετή φιλία.

Η φιλία αυτή διαλύθηκε, υπήρξε μια σύντομη ανακωχή, αλλά τελικά χθες στη μοιραία συνάντηση ο 44χρονος δολοφόνησε με καραμπίνα τον 50χρονο πρόεδρο της κοινότητας και πατέρα ενός παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστης και θύμα, είχαν προσωρινά αφήσει πίσω τις διαφορές τους το τελευταίο διάστημα, όμως φαίνεται ότι τα προβλήματα που συνδέονταν με μια γυναίκα, δεν είχαν επιλυθεί οριστικά.

«Εγώ τον σκότωσα»

Ο δράστης κάλεσε την αστυνομία και αμέσως ομολόγησε το έγκλημα.

«Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα», ανέφερε στους αστυνομικούς ο ομολογώντας την πράξη του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τις πρωινές ώρες το θύμα βρισκόταν σε καφενείο της περιοχής όταν και είδε το όχημα του δράστη να περνά μπροστά του, κινούμενο προς την περιοχή του Αγίου Ανδρέα. Εκεί υπήρξε μία ένταση και ο δράστης ακολούθησε το θύμα. Με κυνηγετικά σκάγια τραυμάτισε θανάσιμα τον κοινοτάρχη, του οποίου το όχημα κινήθηκε εκτός ελέγχου για 70 περίπου μέτρα, για να καταλήξει σε χωράφι. Το θύμα εντοπίστηκε μπρούμυτα προς τη θέση του συνοδηγού. Δίπλα του ήταν η κυνηγετική καραμπίνα.

«Με σημάδευε με την καραμπίνα μέσα από το αυτοκίνητο και φοβήθηκα ότι θα με σκοτώσει. Τον πρόλαβα. Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος», ανέφερε στους αστυνομικούς ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης, περιγράφοντας τα όσα εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου.

Ανέφερε στους αστυνομικούς πως κινούνταν στο σημείο της δολοφονίας για κτηνοτροφικές εργασίες, όταν -κατά τα λεγόμενά του- εμφανίστηκε με το όπλο στα χέρια το θύμα.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί εξετάζουν με προσοχή τα όσα υποστηρίζει ο 44χρονος και εκτιμούν ότι υπάρχουν κενά στις περιγραφές του.Το ΙΧ του θύματος έχει χτυπηθεί εν κινήσει και υπάρχουν αμφιβολίες για το αν το θύμα είχε προτάξει το κυνηγετικό όπλο, το οποίο εντοπίστηκε δίπλα του στο κάθισμα του ΙΧ. Το όχημα απομακρύνθηκε από το σημείο της δολοφονίας και θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να γίνει ενδελεχής βαλλιστική έρευνα. Από τις ριπές του φονικού όπλου, έχει σπάσει το τζάμι του πορτμπαγκάζ ενώ τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος του οχήματος υπάρχουν σημάδια από τα σκάγια. Η κυνηγετική καραμπίνα του 44χρονου είχε φυσίγγια για αγριογούρουνο.

Επίσης, ελέγχεται αν όντως πήγε εκεί για άλλον λόγο όπως ισχυρίστηκε και όχι γιατί κυνηγούσε το θύμα.

iefimerida.gr