Σοβαρό τροχαίο: Συγκρούστηκαν δύο νταλίκες - ΦΩΤΟ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στον κόμβο της Μαυρομαντίλας, όταν δύο νταλίκες συγκρούστηκαν με σφοδρότητα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Έλληνας οδηγός νταλίκας 47 ετών , από τη Θεσσαλονίκη, φέρεται να προσέκρουσε στο πίσω μέρος φορτηγού που οδηγούσε Βούλγαρος, με αποτέλεσμα να προκληθεί η σύγκρουση.

Από τη δύναμη της πρόσκρουσης, ο Έλληνας οδηγός εγκλωβίστηκε στην καμπίνα του οχήματος η οποία υπεστη σοβαρές υλικές ζημιές όπως βλέπετε και στις εικόνες. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αλλά και η 7η ΕΜΑΚ, οι οποίες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν.

Ο οδηγός, αν και σοκαρισμένος, δεν τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας για προληπτικούς ελέγχους. O Βούλγαρος οδηγός δεν τραυματίστηκε.

Η μία από τις δύο νταλίκες μετέφερε φορτίο αλεύρι, το οποίο χύθηκε στο οδόστρωμα, προκαλώντας επιπλέον δυσκολίες στην κυκλοφορία.

Πηγή: lamianow.gr