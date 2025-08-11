PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ελλάδα

Σοβαρό τροχαίο: Συγκρούστηκαν δύο νταλίκες - ΦΩΤΟ

τροχονομοι
21:44 | 11/08/2025

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στον κόμβο της Μαυρομαντίλας, όταν δύο νταλίκες συγκρούστηκαν με σφοδρότητα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Έλληνας οδηγός νταλίκας 47 ετών , από τη Θεσσαλονίκη, φέρεται να προσέκρουσε στο πίσω μέρος φορτηγού που οδηγούσε Βούλγαρος, με αποτέλεσμα να προκληθεί η σύγκρουση.

Διαβάστε επίσης

1

Από τη δύναμη της πρόσκρουσης, ο Έλληνας οδηγός εγκλωβίστηκε στην καμπίνα του οχήματος η οποία υπεστη σοβαρές υλικές ζημιές όπως βλέπετε και στις εικόνες. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αλλά και η 7η ΕΜΑΚ, οι οποίες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν.

1

Ο οδηγός, αν και σοκαρισμένος, δεν τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας για προληπτικούς ελέγχους. O Βούλγαρος οδηγός δεν τραυματίστηκε.

ΤΡΟΧΑΙΟ

Η μία από τις δύο νταλίκες μετέφερε φορτίο αλεύρι, το οποίο χύθηκε στο οδόστρωμα, προκαλώντας επιπλέον δυσκολίες στην κυκλοφορία.

Πηγή:  lamianow.gr 

 

Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis