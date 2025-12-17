PoliceNET of Greece logo
Ελλάδα

 Οδηγός παρέσυρε με το ΙΧ και γρονθοκόπησε διανομέα

11:44 | 17/12/2025

Θύμα επίθεσης έπεσε ένας διανομέας στην περιοχή της Νίκαιας, το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός του ΙΧ παρέσυρε τον διανομέα και στη συνέχεια τον ξυλοκόπησε. Ο διανομέας κατήγγειλε ότι το ΙΧ έπεσε πάνω του «επίτηδες» και αφού ο οδηγός βγήκε από το όχημα άρχισε να τον γρονθοκοπεί, ενώ τον εγκατέλειψε αιμόφυρτο στον δρόμο.

Νίκαια: Αναζητείται ο οδηγός, δράστης της επίθεσης

Ο οδηγός διέφυγε από το σημείο και αναζητείται.

Ο διανομέας διακομίστηκε στο νοσοκομείο φέροντας ελαφρά τραύματα σε πρόσωπο και κεφάλι.

