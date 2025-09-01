PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ελλάδα

Σοβαρό τροχαίο στην Αττική οδό με νταλίκα που μετέφερε οχήματα (φώτο)

Δασική πυρκαγιά στο Βελανίδι Ηλείας - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
13:00 | 01/09/2025

Τροχαίο ατύχημα με νταλίκα που μετέφερε οχήματα καθώς και ένα φορτηγό συνέβη πριν από λίγο στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λίγο πριν την Περιφερειακή Αιγάλεω. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νταλίκα συγκρούστηκε με φορτηγό στο ύψος των Άνω Λιοσίων (χ/θ 14,8), αποτέλεσμα, δύο από τα αυτοκίνητα που μετέφερε η νταλίκα να περάσουν στο αντίθετο ρεύμα.

Διαβάστε επίσης

Κλειστές για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι οι δύο λωρίδες προς Ελευσίνα – μεσαία καθώς και αριστερή –  και η μία η λωρίδα, η αριστερή, προς αεροδρόμιο.

 

Πηγή:  korinthostv.gr 

Τροχαία Ατυχήματα
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis