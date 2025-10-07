PoliceNET of Greece logo
Σοβαρό τροχαίο - Σε κρίσιμη κατάσταση μία γυναίκα

11:47 | 07/10/2025

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 09:45 στον Ε.Ο. Σερρών Δράμας λίγο πριν τη Νέα Ζίχνη στη διασταύρωση της Νέας Πέτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών στο τροχαίο ενεπλάκησαν δυο ΙΧ αυτοκίνητα τα οποία συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μιας γυναίκας η οποια επέβαινε στο ένα όχημα.

Η γυναίκα που είναι σε κρίσιμη κατάσταση και οι δυο οδηγοί των οχημάτων, ένας ηλικιωμένος κι ενας νεαρός μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Πηγή:   ertnews.gr 

