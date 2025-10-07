Σοβαρό τροχαίο - Σε κρίσιμη κατάσταση μία γυναίκα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 09:45 στον Ε.Ο. Σερρών Δράμας λίγο πριν τη Νέα Ζίχνη στη διασταύρωση της Νέας Πέτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών στο τροχαίο ενεπλάκησαν δυο ΙΧ αυτοκίνητα τα οποία συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μιας γυναίκας η οποια επέβαινε στο ένα όχημα.

Διαβάστε επίσης

Η γυναίκα που είναι σε κρίσιμη κατάσταση και οι δυο οδηγοί των οχημάτων, ένας ηλικιωμένος κι ενας νεαρός μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Πηγή: ertnews.gr