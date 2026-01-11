Σοβαρό τροχαίο: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου στον δρόμο από Ακούμια προς Τριόπετρα, στο Ρέθυμνο.

Συγκεκριμένα, όχημα εξετράπη της πορείας του, για άγνωστο λόγο, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο γκρεμό. Στο αυτοκίνητο επέβαινε ένας άνδρας και μία γυναίκα, με τον πρώτο να ανεβαίνει στο δρόμο καλώντας τις αρχές.

Εκτός οχήματος βγήκε τραυματισμένη η γυναίκα, την οποία μετέφεραν οι υπάλληλοι της Πυροσβεστικής και την παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ, έχουσα τις αισθήσεις της.

Στο σημείο έσπευσαν 3 οχήματα της Υπηρεσίας, με 8 υπαλλήλους.

