Αποστρατεύεται ο Αντιστράτηγος Θεόδωρος Κοσμίδης

Συνεδρίασε το πρωί του Σαββάτου 10/1 υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Όπως έγινε γνωστό από το Πυροσβεστικό Σώμα, φέτος υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στις κρίσεις του Σώματος, καθώς αποστρατεύονται υποχρεωτικά έξι ανώτατοι αξιωματικοί στην κορυφή της ιεραρχίας του Σώματος.

Πρόκειται για την σειρά του 1991,στην οποία ανήκει και ο αρχηγός, καθώς συμπληρώνουν 35 έτη υπηρεσίας και σύμφωνα με τον κανονισμό, δεν μπορούν να συνεχίσουν.

Μεταξύ των Αξιωματικών που αποστρατεύονται υποχρεωτικά είναι και ο Γενικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Κοσμίδης από την Νέα Νικομήδεια, ο οποίος εισήχθη στο Σώμα το 1991, ενώ το 2025 προήχθη στον βαθμό του Αντιστρατήγου και ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Επιθεωρητή Π.Σ. Βορείου Ελλάδος.

Πηγή: veriotis.gr