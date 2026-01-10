Αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση - Δείτε τι πέταξαν σε περιπολικό [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ]

…Δεν πρόλαβε να μπει το 2026 και δημοσιεύουμε ένα σοβαρό περιστατικό με επίθεση προς αστυνομικούς που συνέβη στην Αρχαία Κόρινθο!

Διαβάστε επίσης

ΡΟΜΑ σε ένα σπίτι είχε βάλει τη μουσική “στο τέρμα” σε ώρες κοινής ησυχίας ενοχλώντας τους κατοίκους στην γύρω περιοχή!

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έφτασαν στο σημείο αλλά δέχθηκαν επίθεση από πέτρες μέχρι και τσιμεντόλιθο που “προσγειώθηκε” μέσα στο αστυνομικό όχημα (παρακάτω φωτο).

ΣΣ. Το όχημα υπέστη υλικές ζημιές αλλά ευτυχώς και αυτή τη φορά δεν σημειώθηκε κάποιος σοβαρός τραυματισμός αστυνομικού!!!

Πηγή: korinthiannews.gr