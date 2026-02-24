PoliceNET of Greece logo
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Λ. Συγγρού

23:25 | 24/02/2026

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στις 7:15 το απόγευμα της Τρίτης (24/02) επί της Λεωφόρου Συγγρού, στο ύψος του τηλεοπτικού σταθμού MEGA.

Ένα ΙΧ συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με τον οδηγό της μηχανής να εκτινάσσεται πάνω σε μια κολόνα.

Το ατύχημα έγινε καθώς το ΙΧ προσπαθούσε να εισέλθει σε παράδρομο στα δεξιά του, με τη μηχανή να κινείται στη δεξιά λωρίδα επί της Λ. Συγγρού.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον αναβάτη της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στον θώρακα και στη μέση, στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

iefimerida.gr 

