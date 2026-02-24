Επεισοδιακή καταδίωξη από τον Άγιο Στέφανο ως την Κηφισιά και σύλληψη «γνωστού μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών»

Για απόσταση 10 χιλιομέτρων ο 72χρονος οδηγός μικρού οχήματος τύπου Smart έτρεχε από τον Άγιο Στέφανο ως την Κηφισιά με υψηλές ταχύτητες καθώς η άρνηση του να σταματήσει για έλεγχο προκάλεσε καταδίωξη από περιπολικό της αστυνομίας τα ξημερώματα.

Τελικά η ακινητοποίηση του οχήματος έγινε στην οδό Λευκάδας στην Κηφισιά όπου και οι αστυνομικοί φόρεσαν χειροπέδες στον 72χρονο, εναντίον του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, ο 72χρονος είναι γνωστός μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών, ενώ η αστυνομία τον σταμάτησε για έλεγχο χωρίς τελικά να βρεθεί κάτι ύποπτο στο όχημα.

Ωστόσο, είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε δίκες που σχετίζονταν με την ελληνική βιομηχανία θεάματος και παρεμφερείς κλάδους.

Ρεπορτάζ: Σπύρος Δαρσινός