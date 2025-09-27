Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) στην Ηλεία, με αποτέλεσμα ένας 16χρονος να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

Σύμφωνα με το patrisnews, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, όταν μοτοσικλέτα που οδηγούσε 24χρονος, έχοντας συνεπιβάτη τον ανήλικο, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Κρίσιμη η κατάσταση του 16χρονου

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Βάρδας και κατόπιν στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, ο 16χρονος διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 24χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας φέρει βαριά κατάγματα, αλλά σύμφωνα με τους γιατρούς δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος

Τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Βουπρασίας, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια για το τι προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο.

