Σοβαρό περιστατικό στου Γκύζη - Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.

Ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του, στου Γκύζη, το μεσημέρι της Κυριακής.

Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη σε διαμέρισμα επί της οδού Λοκρίδος 35, στο κέντρο της Αθήνας και σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άνδρας φέρεται αρχικά να μαχαίρωσε τη γυναίκα του στον λαιμό, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα.

Στη συνέχεια ο άνδρας ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας, πέρασε σε διπλανό κτίριο και από εκεί αυτοκτόνησε, πέφτοντας στο κενό. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι προηγήθηκε καβγάς μεταξύ του ζευγαριού.

