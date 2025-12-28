O καταζητούμενος που εντοπίστηκε να υπηρετεί ως Αστυνομικός

Ένα από τα πιο παράδοξα κεφάλαια αστυνομικής ιστορίας ήρθε πρόσφατα στο φως, όταν οι αμερικανικές αρχές εντόπισαν έναν καταζητούμενο για φόνο να εργάζεται ως αστυνομικός στη γενέτειρά του στο Μεξικό. Ο Αντόνιο Ριάνο, ύποπτος για την εν ψυχρώ δολοφονία του 25χρονου Μπέντζαμιν Μπεσέρα το 2004 στο Οχάιο, είχε διαφύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες λίγο μετά το έγκλημα και έκτοτε παρέμενε ασύλληπτος.

Για σχεδόν είκοσι ολόκληρα χρόνια το όνομά του φιγουράριζε στη λίστα των πιο καταζητούμενων της κομητείας Μπάτλερ ενώ το 2005 η υπόθεσή του είχε παρουσιαστεί και στην τηλεοπτική εκπομπή America’s Most Wanted, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με το unboxholics.com , η σύλληψή του έγινε τελικά την 1η Αυγούστου στο Ζαποτιτλάν Πάλμας της Οαχάκα, όταν οι U.S. Marshals επιβεβαίωσαν ότι ο 72χρονος πλέον Ριάνο υπηρετούσε ως τοπικός αστυνομικός.

