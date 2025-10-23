Σοβαρό Περιστατικό: Γυναίκα δέχθηκε επίθεση από τον σύντροφό της μπροστά σε παιδιά

Σοβαρότατο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε στο Κορωπί όπου 40χρονη γυναίκα ξυλοκοπήθηκε από τον 50χρονο σύντροφό της μπροστά σε παιδιά.

Ο 50χρονος χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι την δέκα χρόνια νεότερη σύντροφό του από τη Λιθουανία.

Λόγω της βαναυσότητας της επίθεσης η γυναίκα λιποθύμησε και διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό.

Η γυναίκα διασωληνώθηκε καθώς δέχθηκε πολλά χτυπήματα αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος για την ζωή της. Ο 50χρονος συνελήφθη.

Ως προς την αποκάλυψη της υπόθεσης φαίνεται πως ο 50χρονος στην αρχή πήρε το 100 και είπε ότι την βρήκε έτσι όμως στη συνέχεια πιθανόν τα παιδιά τα οποία ήταν μπροστά ανέφεραν την κακοποίηση της.

Ο 50χρονος έχει συλληφθεί ξανά το 2023 για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της.

Σημειώνεται πως τα δύο ανήλικα παιδιά, τρεισήμισι και τεσσάρων ετών, είπαν στις Αρχές ότι οι γονείς τους τσακώθηκαν.

Το ζευγάρι δεν έχει παντρευτεί και ο δράστης της επίθεσης είναι Έλληνας.

Πηγή: ieidiseis.gr