Πρόταση για θεσμοθέτηση επιδόματος για την εκτέλεση καθηκόντων Αξιωματικού Υπηρεσίας

Σε χθεσινή της ανακοίνωση η Ένωση Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Κρήτης παρουσίασε τις προτάσεις της επί του Μέρους Γ’ του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης», και ειδικότερα για τις μισθολογικές ρυθμίσεις των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μεταξύ των προτάσεων της περιλαμβάνεται και η θεσμοθέτηση επιδόματος για την εκτέλεση καθηκόντων Αξιωματικού Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την Ένωση Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Κρήτης, τα τελευταία έτη παρατηρείται έντονα το φαινόμενο Ανακριτικοί Υπάλληλοι να επιδιώκουν μετάθεση σε υπηρεσίες χωρίς προανακριτικό έργο (όπως Άμεση Δράση, ΔΙ.ΑΣ., Ο.Π.Κ.Ε., Διμοιρίες, επιτελικές θέσεις κ.λπ.), με αποκλειστικό σκοπό την αποφυγή της εκτέλεσης καθηκόντων Αξιωματικού Υπηρεσίας.

Η πρακτική αυτή έχει ως συνέπεια:

να υποβαθμίζεται το παραγόμενο προανακριτικό έργο,

να παρουσιάζονται ελλείψεις σε στελέχη ικανά να εκτελέσουν καθήκοντα ευθύνης,

και να δημιουργούνται σοβαρές δυσλειτουργίες στη λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών.

Το χαμηλής ποιότητας προανακριτικό έργο οδηγεί σε προβλήματα στη δικαστική διαδικασία, καθώς η πλημμελής συλλογή και αποτύπωση των στοιχείων επιβαρύνει την απονομή της δικαιοσύνης.

Η θέση του Αξιωματικού Υπηρεσίας είναι ιδιαίτερα απαιτητική, ψυχοφθόρα και υψηλής ευθύνης, καθώς περιλαμβάνει τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών, συμβάντων με άμεση κοινωνική πίεση και επιχειρησιακές αποφάσεις εν κινήσει.

Πρόταση:

Να θεσπιστεί ειδικό επίδομα Αξιωματικού Υπηρεσίας για τους Ανακριτικούς Υπαλλήλους που εκτελούν καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας, ως κίνητρο διατήρησης και προσέλκυσης στελεχών σε θέσεις πρώτης γραμμής και υψηλής ευθύνης.

