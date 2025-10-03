Σοβαρό επεισόδιο εντός Δικαστηριακού Συγκροτήματος

Η ανακοίνωση που ακολουθεί αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών:

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών καταδικάζει με τον πλέον απερίφραστο τρόπο τη βίαιη λεκτική και σωματική επίθεση με γρόνθους, που δέχτηκε, την 29/9/2025, η συνάδελφος μας κα Ζωή Σπυροπούλου, από τον αντίδικο του εντολέως της μετά την ολοκλήρωση διαδικασίας ενώπιον του ακροατηρίου και εντός του κτιρίου του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Υπενθυμίζει προς όλες τις κατευθύνσεις και ιδία προς τις Διοικήσεις των Δικαστηρίων, ότι σύμφωνα και με την προσφάτως επικυρωθείσα Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία του Δικηγορικού Επαγγέλματος, τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται στη λήψη συγκεκριμένων προστατευτικών μέτρων για τους δικηγόρους και οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δικηγόροι μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους, χωρίς να υφίστανται επιθέσεις, απειλές, παρενοχλήσεις, εκφοβισμό ή αδικαιολόγητη παρεμπόδιση.

Προς τον σκοπό αυτό καλεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά και τις Διοικήσεις των Δικαστηρίων να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα προς αποτροπή τέτοιου είδους επονείδιστων και παραβατικών συμπεριφορών στο μέλλον.

Δηλώνουμε την απόλυτη συμπαράσταση προς την συνάδελφό μας - θύμα της επίθεσης και θα είμαστε εμπράκτως στο πλευρό της κατά την εκδίκαση της υπόθεσης σε βάρος του δράστη.

Κάθε επίθεση σε βάρος δικηγόρου θεωρείται για εμάς γροθιά στο Κράτος Δικαίου και την απονομή της Δικαιοσύνης και θα μας βρίσκει ανυποχώρητους στην προάσπιση του λειτουργήματός μας.

