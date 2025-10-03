Με τις παραιτήσεις στο χέρι πολλά στελέχη

Διαστάσεις επιδημίας έχουν λάβει οι παραιτήσεις στελεχών στις Ενοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), ενώ με το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το υπουργείο Αμυνας, νέα «στρατιά» στελεχών των ΕΔ βρίσκεται με την παραίτηση στο χέρι.

Αυτό επισήμαναν οι εκπρόσωποι δεκατριών φορέων εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των ΕΔ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, τονίζοντας ότι το νομοσχέδιο που σκοπίμως «διέρρευσε» η κυβέρνηση, προκειμένου να «μετρήσει τις αντιδράσεις των στρατιωτικών», οδηγεί «σε μικρότερες κι αποδυναμωμένες ΕΔ, με χαρακτηριστικά επαγγελματικού-μισθοφορικού στρατεύματος, με μάλλον όχι εθνικό προσανατολισμό και με άρωμα ιδιωτικοποίησης των πάντων (υπηρεσίες-συντήρηση εξοπλισμού και μέσων-εφοδιασμός κ.λπ)».

Οπως τόνισαν, «αποκορύφωμα του σχεδιασμού αυτού είναι η επικείμενη κατάθεση ενός πολυνομοσχεδίου, που με τον ευφημισμό μισθολόγιο και υποσχέσεις για αυξήσεις, εισάγει το νέο καταστρεπτικό βαθμολόγιο. Το νομοσχέδιο αυτό πρέπει να αποσυρθεί άμεσα, γιατί υπακούει σε αντιλήψεις και σχεδιασμούς που είναι αντίθετοι των εθνικών συμφερόντων, προκαλούν καίριο πλήγμα στην δυνατότητα αποτροπής της χώρας και τεράστια ζημία στην Εθνική Άμυνα».

Στο πόδι – και – οι στρατιωτικοί

Γι’ αυτό το λόγο το Συντονιστικό των φορέων οργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στρατιωτικών από όλη την Ελλάδα, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, στις 16:00, στην Παλαιά Βουλή, με πορεία στη συνέχεια προς το Σύνταγμα (Βουλή) και το Μέγαρο Μαξίμου για την επίδοση ψηφισμάτων. Προηγουμένως, αντιπροσωπεία τους θα παραβρεθεί στην πανελλαδική απεργία και συγκέντρωση, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, στα Προπύλαια, για να υπογραμμίσουν με έμφαση ότι οι στρατιωτικοί «δεν είμαστε προνομιούχοι και ξεκομμένοι από την κοινωνία αλλά μαζί με τις οικογένειές μας αποτελούμε αναπόσπαστο τμήμα του ελληνικού λαού με κοινά προβλήματα με τους λοιπούς εργαζομένους».

Οι ίδιοι καλούν «κάθε ευσυνείδητο και φιλότιμο Έλληνα πολίτη και πατριώτη, να μας στηρίξει στον αγώνα μας για την ανατροπή αυτών των αντεθνικών σχεδιασμών», ενώ ζητούν «από τους πολιτικούς όλων των κομμάτων να αναλογιστούν την εθνική ζημία και να αντιδράσουν άμεσα και δυναμικά».

Γιατί κωφεύει η καλοπληρωμένη ηγεσία των ΕΔ;

Το Συντονιστικό των φορέων υπογραμμίζει ότι σκοπίμως ο υπουργός Αμυνας, Νίκος Δένδιας, προσπαθεί να δυσφημήσει τους στρατιωτικούς μπροστά στα μάτια της κοινής γνώμης, προβάλλοντας την εικόνα ότι είναι καλοπληρωμένοι και ότι θα πάρουν νέες αυξήσεις.

Στην πραγματικότητα, ανέφεραν εκπρόσωποι στο Συντονιστικό, οι μόνοι ωφελημένοι είναι υψηλόβαθμα στελέχη των ΕΔ, μεταξύ των οποίων η ίδια η ηγεσία των ΕΔ. Αναφέρθηκε, μάλιστα, ότι με τις προωθούμενες ρυθμίσεις Δένδια, οι αρχηγοί θα πάρουν αυξήσεις της τάξης του 40%. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, όπως είπαν, κωφεύουν και συναινούν στο νομοσχέδιο – έκτρωμα που είναι σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας των στρατιωτικών.

Ο υπουργός Αμυνας, Νίκος Δένδιας, και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης

«Οι εξαγγελίες του υπουργείου για αυξήσεις στις ΕΔ – παρατήρησε ο σμήναρχος ε.α., Βασίλης Τσιλιγιάννης, πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ και του Συντονιστικού Συμβουλίου Συλλόγων Αποφοίτων Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) – διεγείρουν σκόπιμα και κατευθυνόμενα τον κοινωνικό αυτοματισμό και προκαλούν δυσανεξία στους πολίτες και τα νοικοκυριά, που στενάζουν από την ακρίβεια και την ανασφάλεια που προκαλεί το ταραγμένο διεθνές οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον και τα πολεμικά μέτωπα που αυξάνονται και μας κυκλώνουν διαρκώς.

»Τα διογκωμένα ποσοστά αυξήσεων που προβάλλονται, αφορούν σε μικτά ποσά και κατευθύνονται κυρίως προς το ανώτερο και ανώτατο τμήμα και την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, για να κάνει πιθανότατα τα στραβά μάτια στις δυσμενείς προβλέψεις του νομοσχεδίου, που συντρίβουν κι εξαθλιώνουν το κατώτερο προσωπικό. Πρέπει να τονιστεί ότι για το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού και ειδικά τους κατώτερους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς οι περιβόητες αυξήσεις είναι ψίχουλα, που αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές βιοτικές ανάγκες που προκαλεί η ακρίβεια και το κόστος στέγασης».

Αιτήματα

Οι εκπρόσωποι του Συντονιστικού δήλωσαν ότι οι στρατιωτικοί αντιδρούν επίσης:

-Στην υφαρπαγή της περιουσίας των ΕΔ και στον στραγγαλισμό των Μετοχικών μας Ταμείων, από την μείωση των εσόδων από πόρους και ακίνητα.

-Στην διαρκή υποβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης με την ιδιωτικοποίηση των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και την εμπορευματοποίηση των Υπηρεσιών Υγείας.

-Απαιτούμε πραγματικές και αξιοπρεπείς αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

-Απαιτούμε την άμεση επίλυση των στεγαστικών αναγκών των στελεχών των ΕΔ και των οικογενειών τους κι όχι υποσχέσεις για κατοικίες που οι αριθμοί τους διαρκώς μεταβάλλονται, στο απώτερο μέλλον.

Καίριο πλήγμα

Οσον αφορά τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, οι εκπρόσωποι του Συντονιστικού τόνισαν ότι επηρεάζονται σημαντικότατα και πρωτίστως οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ, με την καταρράκωση κι εξαφάνιση του ιστορικού θεσμού του μονίμου υπαξιωματικού, όπως επί 150 χρόνια τον γνωρίζαμε και συγκεκριμένα με την:

Από τη συνέντευξη Τύπου των 13 φορέων των στρατιωτικών

-Αναδρομική έως και 35 ετών βαθμολογική και κατά συνέπεια μισθολογική καθήλωση των Αποφοίτων ΑΣΣΥ στον βαθμό που φέρουν. Έτσι αντί για τις πολυδιαφημιζόμενες αυξήσεις, προκύπτουν μειώσεις σε βάθος χρόνου.

-Απώλεια έξι βαθμών Αξιωματικού για τους Αποφοίτους των ΑΣΣΥ, για τους οποίους ορίζεται ως καταληκτικός ο βαθμός του Ανθυπασπιστή (όχι για όλους).

-Απαξίωση και μαρασμός για τις Σχολές ΑΣΣΥ που οδηγούνται νομοτελειακά στο κλείσιμο.

-Εισαγωγή ρατσιστικών και μεροληπτικών ρυθμίσεων ακόμα και για τους ΑΣΣΥ που θα καταφέρουν να γίνουν Αξιωματικοί.

-Ψευδεπίγραφη αναβάθμιση – ανωτατοποίηση των Σχολών ΑΣΣΥ αφού δεν αποδίδεται πραγματική ισοτιμία με τα ΑΕΙ, ούτε αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους των Στρατιωτικών Σχολών.

-Απαξίωση και καθήλωση ακόμα και για τους θεσμούς ΕΠ.ΟΠ και ΕΜΘ που οδηγούνται επίσης σε μισθολογική και βαθμολογική υποβάθμιση. Αναρωτιέται κάποιος καλοπροαίρετα, από πού και με ποιον τρόπο θα προσελκυστούν νέα στελέχη στις ΕΔ με αυτούς τους σχεδιασμούς.

-Επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία των Μετοχικών Ταμείων από την μείωση εισφορών από την διαρκή διαρροή στελεχών με τις παραιτήσεις, την σημαντική μείωση του αριθμού νεοεισερχομένων στις στρατιωτικές σχολές ή μέσω διαγωνισμών.

-Μειωμένα μερίσματα, εφάπαξ και οικογενειακά βοηθήματα και συντάξεις στα στελέχη ΑΣΣΥ και όχι μόνο.

Πηγή: neostrategy.gr