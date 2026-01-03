Το smart #5 κατέκτησε τον τίτλο του Αυτοκινήτου της Χρονιάς στη Νορβηγία

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό οικογενειακό SUV smart #5 επιλέχθηκε ως το καλύτερο αυτοκίνητο για το 2026 στη Νορβηγία.

Έχοντας παρουσία στην αγορά για λιγότερο από έξι μήνες το 2025, το μοντέλο επικράτησε απέναντι σε περίπου 30 ανταγωνιστές.

Η κορυφαία αυτή διάκριση στην πιο ώριμη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων της Ευρώπης προστίθεται στo ήδη εντυπωσιακό ιστορικό επιτυχιών του smart #5, το οποίο περιλαμβάνει δύο βραβεία Red Dot Design, καθώς και την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία στις δοκιμές του Euro NCAP.