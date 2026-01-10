"Σκούπα" της ΕΛ.ΑΣ. στην Πελοπόννησο με 23 συλλήψεις

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, καθώς και της διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, πραγματοποιήθηκε προχθες (8.1.2026), εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η επιχείρηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, έγιναν έλεγχοι σε -428- άτομα, εκ των οποίων τα -367- ήταν ημεδαποί και -61- ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε -296- οχήματα.

Επιπλέον, προσήχθησαν -41- άτομα, από τα οποία -32- ήταν ημεδαποί και -9-ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν -23- άτομα.

Πιο αναλυτικά συνελήφθησαν:

στην Αργολίδα:

Ένας (1) ημεδαπός, για ναρκωτικά και

Ένας (1) αλλοδαπός, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

στην Αρκαδία:

Ένας (1) ημεδαπός, για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και για Επικίνδυνη Οδήγηση.

στην Κορινθία:

Ένας (1) ημεδαπός και ένας (1) αλλοδαπός, για ναρκωτικά,

Μία (1) αλλοδαπή, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και

Ένας (1) ημεδαπός, για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

στη Μεσσηνία:

Εννέα (9) ημεδαποί, για ναρκωτικά,

Δύο (2) ημεδαποί, για κλοπή,

Δύο (2) ημεδαποί, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και

Δύο (2) ημεδαποί και ένας (1) αλλοδαπός, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν συνολικά -68- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, πραγματοποιήθηκε μία (1) ακινητοποίηση οχήματος ενώ κατασχέθηκαν:

μικροποσότητα κάνναβης στην Αργολίδα,

μικροποσότητα, τσιγαριλίκι και τρίφτης κάνναβης, στην Κορινθία και

ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους -17,7- γραμμαρίων, καθώς και ένα (1) όχημα, στη Μεσσηνία.

Εξιχνιάστηκε:

από το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου, -1- περίπτωση κλοπής δίκυκλης μοτοσικλέτας, η οποία έγινε κατά το χρονικό διάστημα από την 6.12.2024 έως την 7.12.2024, στο Λουτράκι. Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 22χρονου ημεδαπού, για κλοπή τροχοφόρου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο Εισαγγελείς.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.