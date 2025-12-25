"Σκούπα" της ΕΛ.ΑΣ. στην Πελοπόννησο με 14 συλλήψεις

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, καθώς και της διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, πραγματοποιήθηκε προχθες (22.12.2025), εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η επιχείρηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.

Διαβάστε επίσης

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, έγιναν έλεγχοι σε -413- άτομα, εκ των οποίων τα -343- ήταν ημεδαποί και -70- ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε -293- οχήματα.

Επιπλέον, προσήχθησαν -45- άτομα, από τα οποία -33- ήταν ημεδαποί και -12-ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν -14- άτομα.

Πιο αναλυτικά συνελήφθησαν:

στην Αργολίδα:

Ένας (1) ημεδαπός, για ναρκωτικά,

ημεδαπός, για ναρκωτικά, Ένας (1) ημεδαπός, για καταδικαστικό έγγραφο και

ημεδαπός, για καταδικαστικό έγγραφο και Δύο (2) αλλοδαποί, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

στην Κορινθία:

Ένας (1) ημεδαπός, για ναρκωτικά,

ημεδαπός, για ναρκωτικά, Μία (1) ημεδαπή, για απόπειρα κλοπής και

ημεδαπή, για απόπειρα κλοπής και Ένας (1) ημεδαπός, για παράβαση Υγειονομικής διάταξης.

στη Λακωνία:

Δύο (2) ημεδαποί, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και

ημεδαποί, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και Ένας (1) ημεδαπός, για παράβαση Υγειονομικής διάταξης.

στη Μεσσηνία:

Ένας (1) αλλοδαπός για ναρκωτικά,

αλλοδαπός για ναρκωτικά, Ένας (1) ημεδαπός, για καταδικαστικό έγγραφο,

Δύο (2) αλλοδαποί, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν συνολικά -58- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ κατασχέθηκαν:

μικροποσότητα κάνναβης στην Αργολίδα,

-1- τσιγαριλίκι κάνναβης, στην Κορινθία,

μικροποσότητα και τσιγαριλίκι κάνναβης, στη Μεσσηνία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο Εισαγγελείς.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.