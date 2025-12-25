Αυτόφωρες συλλήψεις 9 ατόμων από αστυνομικούς της Θεσσαλονίκης

Στην αυτόφωρη σύλληψη εννέα (9) ατόμων, σε διάφορες περιοχές του Νομού, προχώρησαν αστυνομικοί υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, κατά την υλοποίηση ειδικών δράσεων και στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Αναλυτικότερα, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Τροχαίας και Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης συνέλαβαν, κατά περίπτωση:

(1) άτομο και συγκεκριμένα 58χρονο ημεδαπό για παράβαση των Νόμων περί Όπλων και Φωτοβολίδων-Πυροτεχνημάτων, καθώς σε έλεγχο που έγινε σε κατάστημα ψιλικών, ιδιοκτησίας του, στην περιοχή του Κορδελιού, διαπιστώθηκε ότι κατείχε και διέθετε προς πώληση είδη πυροτεχνίας. Επιπρόσθετα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αεροβόλο πιστόλι, γεμιστήρας, αμπούλα αερίου και μπουκάλι με μεταλλικά σφαιρίδια.

(1) άτομο και συγκεκριμένα 43χρονο ημεδαπό, διότι, πρωινές ώρες χθες, στην περιοχή κέντρου πόλης, κατελήφθη να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο υπό την επήρεια μέθης. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης και ασφαλιστηρίου συμβολαίου για το όχημα.

(1) άτομο για κατοχή και χρήση πλαστού εγγράφου. Πρόκειται για 24χρονο αλλοδαπό, ο οποίος στερούμενος ταξιδιωτικών εγγράφων, εντοπίστηκε στον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης να προσπαθεί να ταξιδέψει σε χώρα της Ευρώπης με χρήση πλαστού δελτίου ταυτότητας.

(1) άτομο και συγκεκριμένα 25χρονη ημεδαπή για κλοπή ενδυμάτων από εμπορικό κατάστημα του κέντρου πόλης.

(1) άτομο για εκκρεμή απόφαση Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 44χρονη ημεδαπή, στην οποία επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης (5) ετών και χρηματική ποινή, για διακεκριμένη κλοπή.

Πέραν των αυτόφωρων συλλήψεων και στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών για εξιχνίαση αδικημάτων που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο, αστυνομικοί του Α.Τ. Νεάπολης – Συκεών εξιχνίασαν περίπτωση εξύβρισης και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. Ταυτοποίησαν τα στοιχεία τεσσάρων εμπλεκόμενων ατόμων, τα οποία, με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, μετέβαιναν σε κατάστημα καφέ στην περιοχή των Πεύκων και εξύβριζαν τον ιδιοκτήτη, υπαλλήλους και θαμώνες, ενώ προκάλεσαν και φθορές στην τζαμαρία του καταστήματος με ρίψη αντικειμένων. Επιπρόσθετα, μετέβησαν δύο φορές και σε οικία ημεδαπού άντρα, στην ίδια περιοχή, εξυβρίζοντάς τον και προκαλώντας φθορές στην αυλή του. Πρόκειται για νεαρούς ημεδαπούς, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.