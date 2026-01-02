Σκοπιά στα σύνορα με την Τουρκία: Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα των στρατιωτών από το φυλάκιο 5 του Έβρου - ΒΙΝΤΕΟ

Ψηλά και ανατολικά στον Έβρο, μία ανάσα από την Τουρκία και την Αδριανούπολη, ο οπλίτης θητείας από τη Λάρισα, Αλέξανδρος Καραμήτσιος και ο Ανθυπολοχαγός Αθανάσιος Βέργος, εν ώρα καθήκοντος ευχήθηκαν Καλή χρονιά στις οικογένειές τους και σε όλους μας.

«Νιώθω υπερήφανος και συγκινημένος παρόλο που είμαι μακριά από τους δικούς μου», είπε ο οπλίτης.

Ο Ανθυπολοχαγός συμπλήρωσε ότι «όλοι μπορούν να γιορτάζουν με ασφάλεια καθώς οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται στα σύνορα άυπνες, με υψηλό ηθικό και απόλυτη αφοσίωση στην πατρίδα και στο καθήκον».

«Η αλλαγή του χρόνου υπενθυμίζει ότι το καθήκον δεν είναι ωράριο. Η παρουσία μας εξασφαλίζει ηρεμία στους συμπατριώτες μας», είπε ο ένστολος, ενώ η κάμερα του εικονολήπτη Γιώργου Δημόπουλου έδειχνε την εγγύτητα του φυλάκιου 5 της Ορεστιάδας με την Τουρκία.

Ρεπορτάζ: Μαρία Μανάκα

