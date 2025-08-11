Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στη Λένα Σαμαρά – Η επιθυμία της οικογένειας

Φίλοι και συγγενείς θα πουν σήμερα, Δευτέρα, το τελευταίο αντίο στην κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Συγκεκριμένα, η κηδεία της Λένας Σαμαρά θα τελεστεί στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών.

Παράλληλα, η οικογένεια γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της την επιθυμία της, αντί στεφάνων να ενισχυθούν φορείς με κοινοφελείς σκοπούς και δραστηριότητα.

«Αυτό θα ήθελε η Λένα μας» έγραψε στην ανάρτησή του ο Αντώνης Σαμαράς, παραθέτοντας τους τρεις οργανισμούς και τους αριθμούς λογαριασμών τους.