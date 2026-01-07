Σήμερα τα φώτα και οι φωτισμοί, από αύριο οι κρίσεις και οι ”ξεστολισμοί”

Του Ηλία Προύφα

Επισήμως, από σήμερα, το δεκαήμερο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς φτάνει στο τέλος του. Τα φώτα σβήνουν, οι στολισμοί μαζεύονται και η καθημερινότητα επανέρχεται σε κανονικούς ρυθμούς. Τι σηματοδοτεί όμως αυτή η μετάβαση για τις Ένοπλες Δυνάμεις;

Πέραν του γεγονότος ότι φέτος υπάρχει σε εξέλιξη το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας —το οποίο αύριο συζητείται για τελευταία φορά στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων πριν πάρει τον δρόμο προς την Ολομέλεια— η συγκεκριμένη χρονική περίοδος παραδοσιακά συνδέεται με τις τελευταίες διεργασίες ενόψει των ετήσιων κρίσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι ημέρες που ακολουθούν είναι, διαχρονικά, ημέρες έντονης κινητικότητας στα επιτελεία, με πληροφορίες, σενάρια και παρασκήνιο να δίνουν και να παίρνουν. Φέτος, οι Αρχηγοί του Γενικού Επιτελείου Στρατού, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας —Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας και Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης— κρίνονται για παραμονή στον τρίτο χρόνο της θητείας τους. Όλα τα μέχρι στιγμής προγνωστικά συγκλίνουν υπέρ της παραμονής τους για ακόμη μία χρονιά στην ηγεσία των Επιτελείων, εξέλιξη που θεωρείται από πολλούς και εύλογη.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, δεν κρίνεται φέτος, καθώς η δική του αξιολόγηση μετατίθεται για το επόμενο έτος, όταν και θα αποφασιστεί εάν θα λάβει τέταρτη διαδοχική χρονιά στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ωστόσο, ακόμη κι αν οι Αρχηγοί —σύμφωνα με τις επίμονες πληροφορίες— παραμείνουν στις θέσεις τους, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στα ανώτατα συμβούλια (ΑΣΣ-ΑΝΣ-ΑΑΣ). Για αρκετά στελέχη, οι επόμενες ημέρες ενδέχεται να σημάνουν το τέλος μιας διαδρομής. Στολές που «ξεστολίζονται» μετά από μια μακρά, ευδόκιμη υπηρεσία, αμφιμασχάλια και επωμίδες που ”κατεβαίνουν” από τους ώμους, παράσημα, μετάλλια και αδαμάντινα αστέρια που μπαίνουν στο συρτάρι.

Έτσι είναι η ζωή του στρατιωτικού, όταν έρχεται η ώρα των κρίσεων.

Σήμερα, λοιπόν, τα φώτα και οι φωτισμοί.

Από αύριο, οι κρίσεις και οι ”ξεστολισμοί” (των παρασήμων).

