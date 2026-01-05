Σήμερα η νεκροψία – νεκροτομή στον διοικητή της Πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Γκίνη – Τι εξετάζουν ιατροδικαστής και ΕΛ.ΑΣ.

Απαντήσεις από τη νεκροψία – νεκροτομή που θα γίνει σήμερα, Δευτέρα 5/1 περιμένουν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών που χειρίζονται την υπόθεση θανάτου του 45χρονου αξιωματικού του Π.Σ. και διοικητή του κλιμακίου στα Άνω Πορόια, Κωνσταντίνου Γκίνη.

Το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας έχει αποκλειστεί από τους αστυνομικούς, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται αυτό του θανάτου από υποθερμία ή από αυτοχειρία. Τα όποια τραύματα εντοπίστηκαν μακροσκοπικά στο άψυχο σώμα του 45χρονου προέρχονται από δαγκωματιές ζώων, ενώ σε κοντινή απόσταση δεν εντοπίστηκε μαχαίρι, γυαλί ή κάποιο άλλο αιχμηρό αντικείμενο. Η σορός του αξιωματικού του Π.Σ. βρέθηκε στο όρος Μπέλες σε υψόμετρο περίπου 1.600 μέτρων στη θέση «Χωνί», ενώ σε απόσταση περίπου 250-300 μέτρων ήταν σταθμευμένο το Ι.Χ. αυτοκίνητό του.

Ο Κωνσταντίνος Γκίνης εντοπίστηκε από παρέα κυνηγών νεκρός, φορώντας μόνο το εσώρουχό του και τις κάλτσες του, σε εμβρυϊκή στάση και με πεταμένα γύρω του μπουφάν και άλλα ρούχα. Το γεγονός ότι φεύγοντας από το σπίτι του είχε πάρει τουλάχιστον 3 μπουφάν ειδικά για χαμηλές θερμοκρασίες, είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι θα επιζητούσε για ένα διάστημα την παραμονή στο βουνό. Κατά πληροφορίες, φαινόταν πως ήθελε να ηρεμήσει από μία σειρά ζητημάτων που τον απασχολούσαν το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Απαντήσεις από τον ιατροδικαστή

Σε ό,τι αφορά το σενάριο της υποθερμίας, επιστήμονες σημειώνουν ότι στο τελικό στάδιο και λίγο πριν τον θάνατο συναντάται το φαινόμενο το άτομο να έχει την ακριβώς αντίθετη αίσθηση: να νιώθει δηλαδή αφόρητη ζέστη έως και κάψιμο, κάτι που εξηγεί το γεγονός ότι βρέθηκε μόνο με το εσώρουχο και τις κάλτσες. Όλα αυτά, όμως, είναι στοιχεία που θα εξεταστούν από τον ιατροδικαστή που θα διενεργήσει τη νεκροψία – νεκροτομή και θα αποφανθεί για την αιτία θανάτου.

Τέλος, ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε το χαρτάκι στο οποίο ο Κωνσταντίνος Γκίνης είχε γράψει τα ονόματα των μελών της οικογένειάς του και δίπλα τη λέξη «σ’ αγαπώ», με τους οικείους του να υποστηρίζουν ότι ήταν προβληματισμένος αλλά δεν είχε εκδηλώσει ποτέ πρόθεση αυτοχειρίας.

