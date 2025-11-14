Σήμερα απολογείται μία Αστυνομικός ενώπιον του ανακριτή

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή μία από τους τέσσερις αστυνομικούς που κατηγορούνται για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, η οποία σημειώθηκε την 1η Απριλίου 2024 έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει ήδη ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος τεσσάρων αστυνομικών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως. Η δικογραφία μετά την δίωξη είχε διαβιβαστεί σε ανακριτή, ο οποίος έχει καλέσει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα σε απολογία.

Μεταξύ όσων καλούνται να δώσουν εξηγήσεις είναι η επόπτρια, η αξιωματικός υπηρεσίας, ο σκοπός, μπροστά στα μάτια του οποίου έλαβε χώρα το έγκλημα χωρίς να υπάρξει άμεση αντίδραση και ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης, ο οποίος είχε απαντήσει στο θύμα με τη φράση: «Τα περιπολικά δεν είναι ταξί, κυρία μου».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική αντίδραση, καθώς εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για την ανταπόκριση και τα αντανακλαστικά των αστυνομικών οργάνων σε μια υπόθεση που κατέληξε σε δολοφονία, ενώ η ίδια η Γρίβα είχε ζητήσει βοήθεια πριν από την επίθεση.

Πηγή: newsbomb.gr