Ρομά προσποιούνταν τους Αστυνομικούς και έκαναν παραγγελίες σουβλάκια και μπύρες - Πως αποσπούσαν χρήματα

Μία ομολογουμένως… κωμικοτραγική ιστορία απασχόλησε τις αστυνομικές αρχές στο Αγρίνιο.

Κατόπιν των σχετικών ερευνών που διενεργήθηκαν εξιχνιάστηκαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου περιπτώσεις απατών, πίσω από τις οποίες και βρίσκονταν ομάδα Ρομά εκτός Αιτωλοακαρνανίας.

Η μεθοδολογία τους, αν μη τι άλλο… εντυπωσιακή. Προσποιούμενοι αστυνομικούς του… τμήματος Μεταγωγών καλούσαν σε καταστήματα εστίασης και έκαναν παραγγελίες (όπως σουβλάκια και μπύρες) για το… αστυνομικό τμήμα του Αγρινίου. Ζητούσαν παράλληλα να τους στείλουν με delivery και κάρτες paysafe.

Το αξιοπρόσεκτο είναι ότι έπειθαν τα ανυποψίαστα θύματά τους να τους πουν τηλεφωνικά τον αριθμό των καρτών paysafe.

Όπερ και σημαίνει πως όταν έφταναν στο αστυνομικό τμήμα για να παραδώσουν τις παραγγελίες δεν τους περίμενε μόνο η έκπληξη του ότι αυτές δεν είχαν ποτέ γίνει από τους εν υπηρεσία εκεί αστυνομικούς μα και ότι είχαν χαθεί πολλά ευρώ σε paysafe κάρτες τους κωδικούς των οποίων οι απατεώνες είχαν ήδη στα χέρια τους.

Έχουν ταυτοποιηθεί τρία άτομα για την υπόθεση, ένας εκ των οποίων από την περιοχή του Ασπροπύργου. Ο ακριβής αριθμών των απατών που τελέστηκαν διερευνάται ακόμη.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί πλημμεληματικού χαρακτήρα δικογραφία για απάτη.

Πηγή: agrinionews.gr