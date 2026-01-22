Σημαντική τροπολογία: Ποια δυνατότητα αποκτά ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας

Τις διατάξεις τροπολογίας αρμοδιότητας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η οποία έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, παρουσίασε πριν από λίγο στην ολομέλεια, ο αρμόδιος υφυπουργός Ιωάννης Λαμπρόπουλος.

«Με την τροπολογία δίνεται η δυνατότητα στον αρχηγό της ΕΛΑΣ να τοποθετεί τους αντιστράτηγους στις θέσεις του υπαρχηγού Β΄ και των γενικών συντονιστών Αστυνομίας Βόρειας και Νότιας Ελλάδος, ανεξαρτήτως της μεταξύ τους αρχαιότητας. Τον υπαρχηγό Α΄ θα τον αναπληρώνει ο αμέσως αρχαιότερος αντιστράτηγος. Αυτή η ρύθμιση κατατέθηκε για να μπορεί ο αρχηγός της ΕΛΑΣ να επιλέγει, κατά την κρίση του, τους πλέον κατάλληλους και έμπειρους αξιωματικούς, για τις θέσεις του υπαρχηγού Β' και των γενικών συντονιστών Αστυνομίας», είπε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Την παρουσία του κ. Λαμπρόπουλου αξιοποίησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, ο οποίος ζήτησε ενημέρωση για την πρόσφατη δολοφονία βαρυποινίτη στον Κορυδαλλό. «Ελπίζω να το έχετε πληροφορηθεί και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πολύ τιμητικό για την ελληνική Πολιτεία, μέσα σε φυλακές, μέρα μεσημέρι να δολοφονείται άνθρωπος. Καθόλου τιμητικό, εκτός και αν έχουμε πάει στη ζούγκλα και δεν το ξέρουμε», είπε κ. Ηλιόπουλος και σημείωσε ότι ο συγκεκριμένος βαρυποινίτης είχε απομακρυνθεί από τη Γ΄ πτέρυγα του Κορυδαλλού και είχε πάει στην Κ2, γιατί είχαν εκτιμηθεί πληροφορίες ότι υπήρχε συμβόλαιο θανάτου, γι΄ αυτόν. «Τον πήρατε από την Κ2, τον στείλατε πίσω στη Γ' πτέρυγα και δολοφονήθηκε μέρα μεσημέρι», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς και κάλεσε τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη να απαντήσει αν προηγήθηκε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών ή κάποιος αυθαίρετα τον πήρε από την Κ2 και τον πήγε πίσω στη Γ' πτέρυγα και να απαντήσει αν είχε γίνει εκτίμηση από τις υπηρεσίες ότι δεν υπήρχε κίνδυνος.

«Αυτή τη στιγμή, αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα. Έχει επιληφθεί ο εισαγγελέας, αστυνομικές αρχές και δεν μπορώ να προσθέσω τίποτα. Περιμένουμε τι πόρισμα θα βγει. Περιμένουμε τις διαδικασίες να εξελιχθούν και από εκεί και μετά θα γίνει ό,τι προβλέπει η νομοθεσία», απάντησε ο κ. Λαμπρόπουλος.