Ελλάδα

Σχολικό λεωφορείο έπεσε σε χαντάκι - Βγήκαν από τα παράθυρα οι μαθητές - ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

23:14 | 15/12/2025

Καρδιοχτύπι το μεσημέρι της Δευτέρας (15/12/25) στην είδηση για εκτροπή σχολικού κοντά στην Κοινότητα Βαρδατών Λαμίας.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το βανάκι εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε σε χαντάκι πλάι στο οδόστρωμα. Ευτυχώς τα τέσσερα παιδάκια που επέβαιναν σε αυτό με τη συνοδό τους και τον οδηγό, είναι όλοι καλά στην υγεία τους, καθώς όλοι φορούσαν ζώνες και βγήκαν αγρατσούνιστοι από τα παράθυρα του οχήματος!

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στα σπίτια τους με άλλο όχημα. Η τροχαία Λαμίας διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

@lamiareport.gr Σχολικό βανάκι με μαθητές βγήκε εκτός δρόμου στη Λαμία - Ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε #news #lamia #lr #lamiareport ♬ πρωτότυπος ήχος - LamiaReport.gr

 

