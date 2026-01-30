«Ούτε πουλιά δεν προσγειώνονται έτσι» -Ο Κρητικός πιλότος της Sky Express που δίνει… ρεσιτάλ σε πτήση

Μια πτήση με πιλότο τον Κρητικό Μανώλη Φουντουλάκη της Sky Express δεν είναι απλώς ένα ταξίδι, είναι... εμπειρία και μάλιστα viral.

Τα βίντεο από πτήσεις του κάπτεν Φουντουλάκη κάνουν θραύση στο TikTok, με τους χρήστες να τον αποθεώνουν. Ο λόγος; Οι ατάκες του από τα μεγάφωνα, μετατρέπουν την καμπίνα σε stand-up comedy club στα 10.000 πόδια.

Διαβάστε επίσης

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ο πιλότος καταφέρνει να χαλαρώσει τους επιβάτες, να τους κάνει να γελάσουν και, στο τέλος, να τον χειροκροτούν θερμά, χωρίς να έχει ζητηθεί προσγείωση έκτακτης ανάγκης.

Χαρακτηριστικό είναι βίντεο που ανέβηκε πρόσφατα στο TikTok και έχει ήδη ξεπεράσει τις 800.000 προβολές. Σε αυτό, ο Κρητικός πιλότος ακούγεται να καθησυχάζει τους επιβάτες λέγοντας:

«Μην ανησυχείτε καθόλου, πετάω 34 χρόνια. Αν ήμουν πουλί, θα είχα πετάξει λιγότερα στη ζωή μου. Είστε σε καλά χέρια».

Μετά την προσγείωση, με δύσκολες καιρικές συνθήκες, συνεχίζει ακάθεκτος:

«Είδατε τι άνεμο προσγειωθήκαμε και πώς σας προσγείωσα; Για σεμινάρια αεροπορικά. Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι».

www.iefimerida.gr