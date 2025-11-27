Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος 47χρονου ημεδαπού για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκων

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης αστυνομικής προανάκρισης, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 47χρονου ημεδαπού, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία πέντε (5) ανήλικων αγοριών, κατά τον μήνα Αύγουστο του τρέχοντος έτους, σε χωριό του Νομού Θεσσαλονίκης, ο 47χρονος άντρας, προσποιούμενος σωματικούς πόνους και εκμεταλλευόμενος τις αγνές προθέσεις των παθόντων, προέβαινε τόσο με χειρονομίες όσο και λεκτικά, σε πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές, τα οποία εστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.