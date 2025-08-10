Σχεδόν ένα στα δύο αυτοκίνητα που πουλήθηκαν τον Ιούλιο στην Ελλάδα διέθεταν υβριδική τεχνολογία, ενώ τα plug in οχήματα κατάφεραν να φθάσουν το 7,7% του συνόλου των πωλήσεων. Τον προηγούμενο μήνα η υβριδική κατηγορία αύξησε το ποσοστό της κατά 8,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με το συνολικό ποσοστό πωλήσεων το πρώτο επτάμηνο να αγγίζει το 49%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι 34,8%.

Η χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, τα χαμηλά τέλη κυκλοφορίας, η ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και οι μειωμένες εκπομπές ρύπων είχε ως αποτέλεσμα την επιλογή κάποιας υβριδικής τεχνολογίας από τους Έλληνες καταναλωτές.

Διαβάστε επίσης

'Ανοδο 1,1% σημείωσαν τον Ιούλιο τα plug in υβριδικά αυτοκίνητα αγγίζοντας το 6,5% στο σύνολο των πωλήσεων το πρώτο επτάμηνο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι 8,4%. Αλλωστε για πολλούς αυτή η κατηγορία χαρακτηρίζεται ο προάγγελος της ηλεκτροκίνησης, καθώς τα περισσότερα αυτοκίνητα έχουν ηλεκτρική αυτονομία κοντά στα 60 χιλιόμετρα, πλην ορισμένων περιπτώσεων που η αυτονομία τους ξεπερνάει τα 100-120 χιλιόμετρα.

Για άλλον έναν μήνα σημαντική πτώση σημείωσαν τα αμιγώς βενζινοκίνητα αυτοκίνητα καταλαμβάνοντας μόλις το 27,2%, ενώ το ίδιο πτωτική πορεία είχαν και τα πετρελαιοκίνητα καταγράφοντας πτώση -1,9% και έχοντας συνολικό μερίδιο αγοράς 4,3%. Το συνολικό μερίδιο αγοράς των πετρελαιοκίνητων στην Ελλάδα το πρώτο επτάμηνο του έτους είναι 3,1%.

Από την άλλη αμετάβλητο έμεινε το ποσοστό των πωλήσεων των αυτοκινήτων με φυσικό αέριο, ενώ αύξηση 1,8% κατέγραψαν οι πωλήσεις του υγραερίου με συνολικό μερίδιο αγοράς 3,3%.

Τέλος, για άλλον έναν μην α οι Ελληνες αγόρασαν αυτοκίνητα που ανήκουν στην «Β» κατηγορία. Το 57% των πωλήσεων άνηκαν σε αυτή την κατηγορία, με τα SUV να καταλαμβάνουν το 36,6%. Ακολούθησε η «C» κατηγορία με συνολικό μερίδιο αγοράς 24,2% (18,3% ήταν τα SUV), ενώ η αμέσως επόμενη αγαπημένη κατηγορία αναδείχθηκε η «Α» με μερίδιο αγοράς 8,3% (1,9% ήταν τα SUV).

Kυριάκος Παρασίδης

ΑΠΕ-ΜΠΕ