MG ZS Max: Το value for money οικογενειακό SUV από 20.950 ευρώ

Το δημοφιλέστερο μοντέλο της MG έχει περάσει αισίως στη δεύτερη γενιά του, ενώ πλέον προσφέρεται με δύο επιλογές κινητήριων συνόλων και τιμή εκκίνησης τα 20.950 ευρώ.

Το MG ZS Max διατίθεται με δύο επιλογές συστημάτων κίνησης, την αμιγώς βενζινοκίνητη των 116 ίππων και τη full hybrid των 198 ίππων. Η πρώτη εφοδιάζεται με 4κύλινδρο ατμοσφαιρικό κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων απόδοσης 116 ίππων (85 kW) και 148 Nm ροπής, και συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο πέντε σχέσεων.

Διαβάστε επίσης

Οι επιδόσεις που ανακοινώνει ο κατασκευαστής αναφέρουν επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 12,5 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 179 χλμ./ώρα. Από την άλλη, η μέση κατανάλωση της έκδοσης ορίζεται στα 6,5 λτ./100 χλμ. και οι εκπομπές CO2 στα 145 γρ./χλμ.

Η πιο πρόσφατη έκδοση κινητήρα του ZS Max συνδυάζεται με τα επίπεδα εξοπλισμού Excite και Exclusive, και η τιμή εκκίνησης της γκάμας στην ελληνική αγορά έχει οριστεί στα 20.950 ευρώ, υπολογίζοντας και την προωθητική ενέργεια της εταιρείας.

Σε σχέση με το γνωστό σε όλους μας ZS πρώτης γενιάς, το ZS Max έχει μήκος 4,43 μέτρα (+11 εκ.), πλάτος 1,82 μέτρα (+1 εκ.), ύψος 1,64 μέτρα (+1,5 εκ.), και μεταξόνιο που φτάνει τα 2,61 μέτρα (+3 εκ.), διαστάσεις που το κατατάσσουν πλέον στην κατηγορία των C-SUV, δηλαδή των μικρομεσαίων.

Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει η μεγάλη μάσκα με τους τονισμένους αεραγωγούς που αγκαλιάζεται από τα φώτα τύπου LED. Στο πλάι συναντάμε δύο δυναμικές γραμμές, μία ψηλά και μία χαμηλά, που ενώνουν οπτικά τον εμπρός με τον πίσω όγκο, ενώ πίσω εντοπίζουμε μία μεγάλη αεροτομή και προφυλακτήρα που παραπέμπει σε σπορ κατασκευή με το κεντρικό φως ομίχλης και τα διακοσμητικά που θυμίζουν απολήξεις εξάτμισης.

Η εικόνα του ZS Max συμπληρώνεται από τροχούς 16 ή 17 ιντσών (ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού) και χρωματική παλέτα που αποτελείται από επτά επιλογές. Γενικά, το νέο MG ZS Max διαθέτει πλέον πιο αθλητική και εκλεπτυσμένη εμφάνιση, που ενισχύεται και από την αύξηση των διαστάσεων. Επιπλέον, το αμάξωμα έχει πάνελ με προσεγμένους μικρούς αρμούς παντού, δείχνοντας ότι την προσοχή που έχουν δείξει οι μηχανικοί της MG.

Στο εσωτερικό, η αύξηση των διαστάσεων αναβαθμίζει και την ευρυχωρία που προσφέρει το αυτοκίνητο. Το ταμπλό χαρακτηρίζεται από οριζόντιες γραμμές που τονίζουν το πλάτος και τα υλικά που το αποτελούν είναι καλής ποιότητας μαλακά και σκληρά πλαστικά, με το μεταξύ τους μοντάρισμα να είναι ακόμα καλύτερο και να υπόσχεται αντοχή στο χρόνο.

Ο οδηγός ενημερώνεται από έναν πίνακα οργάνων που θυμίζει video game και στο κέντρο του διαθέτει ψηφιακή οθόνη 7 ιντσών που παρουσιάζει όλες τις βασικές πληροφορίες. Δίπλα ακριβώς στην κεντρική κονσόλα εντοπίζουμε το σύστημα πολυμέσων με την έγχρωμη οθόνης αφής των 10,25 ιντσών στη βασική έκδοση εξοπλισμού Excite ή των 12,3 ιντσών στην έκδοση Exclusive.

Η τιμή της εισαγωγικής έκδοσης εξοπλισμού Excite έχει οριστεί στα 20.950 ευρώ, αν συνυπολογίσουμε και την προωθητική ενέργεια που τρέχει η ελληνική αντιπροσωπεία, καθιστώντας έτσι την απόκτηση του δημοφιλούς μοντέλου μία από τις πιο value for money επιλογές της ελληνικής αγοράς.

www.carandmotor.gr