VIAS – Η νέα εποχή στην ασφάλεια του σπιτιού σας

Η ασφάλεια του χώρου σας δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη. Το VIAS, το νέο ασύρματο σύστημα της Sigma Security, φέρνει στο σπίτι σας τεχνολογία αιχμής, απλή χρήση και ολοκληρωμένη προστασία – όλα σε ένα ενιαίο και έξυπνο οικοσύστημα.

Ασύρματο, αξιόπιστο και πανίσχυρο

Το VIAS είναι ένα σύγχρονο ασύρματο σύστημα συναγερμού που εγκαθίσταται γρήγορα και καθαρά, χωρίς καλώδια και χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες.

Χάρη στην εξελιγμένη τεχνολογία U-NET 5.0, εξασφαλίζει σταθερή επικοινωνία μεταξύ των συσκευών, ακόμα και σε μεγάλες αποστάσεις, με ισχυρή κρυπτογράφηση για πλήρη ασφάλεια των δεδομένων σας. Αν επιχειρηθεί παρεμβολή σήματος το σύστημα ενεργοποιεί άμεσα συναγερμό, προστατεύοντάς σας από κάθε απειλή.

Και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή internet;

Το VIAS διαθέτει εφεδρική μπαταρία και 4G σύνδεση για να συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, ώστε να έχετε συνεχή ασφάλεια, χωρίς “τυφλά σημεία”.

Συναγερμός και βίντεο μαζί – δείτε τι συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο

Το VIAS ενσωματώνει λειτουργία καταγραφής (NVR), επιτρέποντας τη σύνδεση έως και 8 καμερών. Έτσι, δεν χρειάζεται ξεχωριστό σύστημα βιντεοεπιτήρησης – όλα ελέγχονται από μία εφαρμογή στο κινητό σας. Σε περίπτωση συναγερμού, το VIAS στέλνει ειδοποίηση με φωτογραφία ή βίντεο από το σημείο του συμβάντος, ώστε να γνωρίζετε ακριβώς τι συνέβη και να αντιδράσετε άμεσα.

Υποστηρίζει κάμερες συμβατές με το διεθνές πρότυπο ONVIF, δίνοντάς σας τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε πολλές μάρκες και μοντέλα.

Προστασία για κάθε χώρο – και για κάθε απειλή

Η σειρά VIAS διαθέτει μεγάλη ποικιλία αισθητήρων και περιφερειακών που καλύπτουν κάθε ανάγκη:

Ανιχνευτές κίνησης (PIR ή διπλής τεχνολογίας) με λειτουργία αγνόησης κατοικιδίων.

Αισθητήρες για πόρτες και παράθυρα, που ειδοποιούν άμεσα σε κάθε απόπειρα διάρρηξης.

PIRCAM ανιχνευτές με ενσωματωμένη κάμερα για οπτική επιβεβαίωση.

Αισθητήρες καπνού και διαρροής νερού, για προστασία και από περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Ασύρματες σειρήνες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου με δυνατή ηχητική και οπτική ειδοποίηση.

Κάθε στοιχείο του συστήματος είναι σχεδιασμένο ώστε να συνεργάζεται αρμονικά, προσφέροντας πλήρη κάλυψη σε κάθε γωνιά του σπιτιού ή της επιχείρησής σας.

Έξυπνο σπίτι με το πάτημα ενός κουμπιού

Πέρα από την ασφάλεια, το VIAS σας φέρνει πιο κοντά στο “έξυπνο σπίτι”.

Μπορεί να συνδεθεί με φώτα, πρίζες, κουρτίνες ή θερμοστάτες, επιτρέποντάς σας να αυτοματοποιήσετε την καθημερινότητά σας.

Δημιουργήστε εύκολα σενάρια, όπως:

“Φεύγω από το σπίτι”: το σύστημα οπλίζει, σβήνουν τα φώτα και χαμηλώνει η θέρμανση.

“Καληνύχτα”: κλείνουν οι κουρτίνες και ενεργοποιείται η περιμετρική φύλαξη.

Με πάνω από 100 πιθανά σενάρια αυτοματισμού, το VIAS προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες σας, προσφέροντας άνεση, εξοικονόμηση ενέργειας και ηρεμία.

Πλήρης έλεγχος από το κινητό σας

Μέσω της εφαρμογής VIAS App, μπορείτε:

Να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τον συναγερμό.

Να δείτε live εικόνα από τις κάμερές σας.

Να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο.

Να ελέγχετε τους αυτοματισμούς του σπιτιού σας.

Όλα αυτά από οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε, με ένα απλό άγγιγμα στην οθόνη του κινητού σας.

Η αξιοπιστία της Sigma Security

Η Sigma Security, αποκλειστικός αντιπρόσωπος του VIAS σε Ελλάδα, διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ασφάλεια και συνεργάζεται με πιστοποιημένους εγκαταστάτες σε όλη τη χώρα.

Με πλήρη τεχνική υποστήριξη και εξειδικευμένο service, σας εγγυάται συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματός σας για χρόνια.

VIAS – Γιατί η ασφάλεια είναι προσωπική υπόθεση

Με το VIAS, αποκτάτε ένα σύστημα που προσφέρει τεχνολογία, αξιοπιστία και ευκολία, σε μία λύση που προσαρμόζεται στις ανάγκες σας.

Μάθετε περισσότερα στο vias.gr