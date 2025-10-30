Το σχέδιο “ΕΝΤΟΣ” της ΕΛ.ΑΣ. μέσα στους καταυλισμούς Ρομά τίθεται σε εφαρμογή - Εκατοντάδες Αστυνομικοί θα αναλάβουν την υλοποίηση του

Σε εφαρμογή τίθεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της Ελληνικής Αστυνομίας με την κωδική ονομασία «ΕΝΤΟΣ», που προβλέπει τη μόνιμη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων ΟΠΚΕ μέσα στους καταυλισμούς Ρομά σε όλη τη χώρα.

Το σχέδιο, που είχε εξαγγείλει από τον Σεπτέμβριο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή 300 αστυνομικών – 100 στην Αττική και 200 σε επιλεγμένες περιοχές της περιφέρειας.

Ανάμεσα στις περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο βρίσκεται και η Μεσσηνία, όπου θα δημιουργηθούν τρεις νέες ομάδες ΟΠΚΕ, οι οποίες θα επιχειρούν στους οικισμούς Ρομά της Καλαμάτας, της Μεσσήνης και της Τριφυλίας, με επιχειρησιακό επίκεντρο τα Φιλιατρά.

Εστίαση στη μικροεγκληματικότητα και την καθημερινή ασφάλεια

Στη Μεσσηνία, το βάρος του επιχειρησιακού σχεδίου θα δοθεί κυρίως στην αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας — στις κλοπές, τις διαρρήξεις, στη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και σε φαινόμενα οπλοχρησίας και διατάραξης της δημόσιας τάξης.

Η επιλογή των περιοχών, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έγινε ύστερα από ανάλυση του χάρτη εγκληματικότητας και επαφές του υπουργείου με αυτοδιοικητικούς και τοπικούς φορείς, προκειμένου η αστυνόμευση να είναι στοχευμένη και αποτελεσματική.

Ενισχύσεις και στους υπόλοιπους νομούς της Πελοποννήσου

Αντίστοιχες ενισχύσεις προβλέπονται και σε άλλους νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου:

50 αστυνομικοί θα αναπτυχθούν στην Κορινθία,

30 στην Αργολίδα, με έμφαση στη Νέα Κίο,

ενώ μία ομάδα ΟΠΚΕ θα εγκατασταθεί στη Λακωνία, στον οικισμό του Ευρώτα.

Το σχέδιο «ΕΝΤΟΣ» στοχεύει στη μόνιμη παρουσία της Αστυνομίας μέσα στους καταυλισμούς Ρομά, με στόχο όχι μόνο την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών αλλά και τη διασφάλιση της ασφάλειας όλων των πολιτών, εντός και εκτός των οικισμών.

Διαμεσολαβητές εμπιστοσύνης

Παράλληλα, προβλέπεται η πρόσληψη 50 διαμεσολαβητών – κοινωνιολόγων και ψυχολόγων – που θα λειτουργούν ως «γέφυρα εμπιστοσύνης» μεταξύ της Αστυνομίας και των μη παραβατικών μελών των κοινοτήτων Ρομά.

Ο ρόλος τους θα είναι να ενισχύσουν την επικοινωνία και την κατανόηση, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων στους καταυλισμούς δεν στοχεύει σε συλλογική τιμωρία, αλλά στην προστασία και την ασφάλεια όλων.

Το επιχειρησιακό σχέδιο «ΕΝΤΟΣ», όπως τονίζει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο μοντέλο αστυνόμευσης με κοινωνικό χαρακτήρα — μια ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και εμπιστοσύνης, που θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά και στη Μεσσηνία.

Κώστας Γαζούλης

