Με 8 νέους αστυνομικούς ενισχύθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Βριλησσίων

Το Αστυνομικό Τμήμα Βριλησσίων ενισχύθηκε με 8 επιπλέον αστυνομικούς, οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει καθήκοντα, συμβάλλοντας στην ουσιαστική αναβάθμιση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της πρόσφατης συνάντησης που είχε ο Δήμαρχος Βριλησσίων, Γιάννης Πισιμίσης, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, κατά την οποία ο κ. Υπουργός είχε δεσμευθεί για την άμεση ενίσχυση του προσωπικού του Α.Τ. Βριλησσίων, μια δέσμευση που υλοποιήθηκε μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Ο Δήμαρχος Βριλησσίων, Γιάννης Πισιμίσης, δήλωσε: «Η άμεση ανταπόκριση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και η ενίσχυση του τοπικού μας Αστυνομικού Τμήματος με επιπλέον προσωπικό αποδεικνύει έμπρακτα τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κεντρικής Διοίκησης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημά μας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε καθημερινά για μια πόλη ασφαλή, ανθρώπινη και λειτουργική για όλους»

Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του αστυνομικού τμήματος της πόλης μας αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την καθημερινή παρουσία της αστυνομίας στις γειτονιές, την πρόληψη της εγκληματικότητας και την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός πως σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας οι δείκτες εγκληματικότητας στα Βριλήσσια εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά βίαιων εγκλημάτων από το μέσο όρο ολόκληρης της Βορειανατολικής Αττικής.

