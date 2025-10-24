PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Σεσημασμένος κρατούμενος επέστρεψε από άδεια με φιξάκια ηρωίνης και μεθαμφεταμίνης

11:59 | 24/10/2025

Σεσημασμένος κρατούμενος επέστρεφε από άδεια όταν κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν πάνω του περίπου 10 γρ. ηρωίνης και 45 γρ. μεθαμφεταμίνης

Αναστάτωση χθες στις φυλακές Αλικαρνασσού, στο Ηράκλειο, όταν ένας γνωστός σεσημασμένος κρατούμενος εντοπίστηκε να φέρει ναρκωτικές ουσίες κατά την επιστροφή του από άδεια όπως αναφέρει το neakriti

Διαβάστε επίσης

Κατά τον έλεγχο στην πύλη του σωφρονιστικού καταστήματος, οι φύλακες εκτός από τον σωματικό έλεγχο, οδήγησαν τον άνδρα στην τουαλέτα, όπου βρέθηκαν τα φιξάκια με τα ναρκωτικά. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν περίπου 10 γραμμάρια ηρωίνης και 45 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης.

Οι αρχές διερευνούν την προέλευση των ναρκωτικών.

Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis