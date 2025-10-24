Σεσημασμένος κρατούμενος επέστρεψε από άδεια με φιξάκια ηρωίνης και μεθαμφεταμίνης

Σεσημασμένος κρατούμενος επέστρεφε από άδεια όταν κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν πάνω του περίπου 10 γρ. ηρωίνης και 45 γρ. μεθαμφεταμίνης

Αναστάτωση χθες στις φυλακές Αλικαρνασσού, στο Ηράκλειο, όταν ένας γνωστός σεσημασμένος κρατούμενος εντοπίστηκε να φέρει ναρκωτικές ουσίες κατά την επιστροφή του από άδεια όπως αναφέρει το neakriti.

Διαβάστε επίσης

Κατά τον έλεγχο στην πύλη του σωφρονιστικού καταστήματος, οι φύλακες εκτός από τον σωματικό έλεγχο, οδήγησαν τον άνδρα στην τουαλέτα, όπου βρέθηκαν τα φιξάκια με τα ναρκωτικά. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν περίπου 10 γραμμάρια ηρωίνης και 45 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης.

Οι αρχές διερευνούν την προέλευση των ναρκωτικών.