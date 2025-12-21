7 συλλήψεις από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, σε Περιστέρι, Αγιά Βαρβάρα, Κερατσίνι και Άγιο Δημήτριο, συνολικά -7- άτομα στο πλαίσιο τριών διαφορετικών υποθέσεων κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση και συνελήφθησαν με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Ειδικότερα, αναφορικά με την πρώτη υπόθεση, 31χρονος αλλοδαπός κατελήφθη στο Κερατσίνι, να κατέχει συσκευασία με βραστή κοκαΐνη μικτού βάρους -0,15- γραμμαρίων, ποσότητα την οποία είχε προμηθευτεί νωρίτερα από δύο ημεδαπούς (άνδρα 45 ετών και γυναίκα 22 ετών) συγκατηγορούμενους του.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά τρεις ημεδαπούς ηλικίας 55, 26 και 18 ετών. Πιο αναλυτικά, ο 18χρονος κατελήφθη στην Αγία Βαρβάρα, να κατέχει συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους -1- γραμμαρίου, που είχε προμηθευτεί από τον 26χρονο, ο οποίος ενήργησε και για λογαριασμό του 55χρονου.

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών ο 26χρονος εντοπίστηκε στο Περιστέρι να κατέχει με σκοπό τη διακίνηση και για λογαριασμό του 55χρονου συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους -1- γραμμαρίου. Παράλληλα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους -68- γραμμαρίων, ποσότητες που είχε απορρίψει νωρίτερα από την εν λόγω οικία ο 55χρονος, και τις οποίες κατείχε από κοινού με τον 26χρονο, με σκοπό τη περαιτέρω διακίνηση.

Στην τρίτη υπόθεση, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία 19χρονου ημεδαπού στον Άγιο Δημήτριο, όπου κατελήφθη να κατέχει με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε τρίτους, συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους -92- γραμμαρίων, ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους -1.159- γραμμαρίων, κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) συνολικού μικτού βάρους -251- γραμμαρίων, καθώς και συσκευές ατμίσματος με έλαιο κάνναβης.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών και για τις τρεις υποθέσεις, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1.229- γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη,

-251- γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα),

-92- γραμμάρια κοκαΐνη,

-0,15- γραμμάρια βραστή κοκαΐνη,

-8- ηλεκτρονικές συσκευές ατμίσματος με έλαιο κάνναβης καθαρού βάρους -1- γραμμαρίου έκαστη,

-6- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-2- ηλεκτρικές συσκευές εκκένωσης αέρα, για την σφράγιση νάιλον συσκευασιών,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

-5- κινητά τηλέφωνα,

καταγραφικό, -4- κάμερες,

«button» ασφαλείας για εξ’ αποστάσεως άνοιγμα θύρας και

-1.480- ευρώ.

Σημειώνεται ότι, -4- από τους ανωτέρω κατηγορούμενους έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ σε ορισμένους απ’ αυτούς έχουν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.